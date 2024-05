Vándalos antisemitas destrozan el monumento a la Primera Guerra Mundial y queman una bandera estadounidense en Central Park

Vándalos antisemitas destrozaron uno de los monumentos a la Primera Guerra Mundial en Central Park y quemaron una bandera estadounidense mientras las fuerzas del orden neoyorquinas impedían que más de 1.000 manifestantes llegarán al Museo Metropolitano de Arte, donde se desarrolló la importante Met Gala.

De acuerdo con el New York Post, al menos uno de los vándalos prendió fuego a una bandera en frente del monumento Ciento Séptimo de Infantería, cuya base fue vandalizada con grafitis que decían “Gaza”.

Asimismo, los soldados de bronce del monumento también fueron vandalizados con calcomanías de la bandera palestina y grafitis que decían consignas como “Alto al genocidio”, “Fin del apartheid” y “Palestina libre”.

Pro-Palestine activists have desecrated the 107th Infantry War Memorial at Central Park near the Met Gala.

They also put the Palestine Flag on it and burned the American Flag.

These are the criminals who the Hamas Squad in Congress led by @AOC support.pic.twitter.com/L3wBuoGXvU

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) May 7, 2024