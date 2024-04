Un tiroteo en Charlotte deja 3 alguaciles muertos y cinco oficiales heridos: uno de los sospechosos fue abatido y otros dos detenidos

Tres alguaciles fueron asesinados en un tiroteo luego de que un sospechoso abriera fuego contra ellos durante una investigación de la Fuerza de Tarea de Alguaciles Estadounidenses en Charlotte, Carolina del Norte, de acuerdo con el anuncio oficial de la Policía local.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 5000 de Galway Drive, en el vecindario de Shannon Park, a las 13:30 aproximadamente mientras los agentes intentaban cumplir con una orden de arresto por posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto, según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

Además de los alguaciles muertos, otros cinco oficiales resultaron heridos, uno de ellos de forma crítica. Además, uno de los sospechosos —el hombre mencionado en la orden de arresto— fue abatido, y otros dos que supuestamente abrieron fuego desde la casa quedaron detenidos y están siendo interrogados.

The residence on Galway Drive is now clear, and the area is safe. Residents no longer need to shelter in place.

At least one shooting suspect was located deceased at the residence after clearing the scene.

CMPD is questioning two other occupants of the home.

CMPD and other…

