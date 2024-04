Un inmigrante haitiano aprovechó una medida de Biden para entrar legalmente a EEUU y ahora es sospechoso de dos homicidios

El controvertido caso de Kenol Baptiste, un migrante haitiano acusado de doble homicidio en Nueva York, ha puesto bajo la lupa una vez más la política de inmigración de la Administración Biden. El extranjero logró ingresar a Estados Unidos a través de la controvertida aplicación CBP One, ampliada por el Gobierno estadounidense.

Baptiste fue detenido el 1 de abril en Middletown bajo cargos de asesinato en segundo grado, homicidio en primer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado. Su entrada al país ocurrió en julio de 2023 después de presentarse en el puerto de entrada Paso Del Norte en El Paso, Texas.

Su ingreso fue posible tras reservar una cita a través de CBP One, la aplicación desarrollada por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que ha sido criticada por los republicanos como un medio para facilitar la migración ilegal bajo la apariencia de legalidad, y que ha permitido a cientos de miles de personas programar citas desde su expansión en 2023.

Según le dijo un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Fox News Digital, Baptiste se presentó en el puerto de entrada tras reservar una cita en la aplicación. Posteriormente, recibió un aviso para comparecer en el tribunal de inmigración, donde fue procesado y puesto en libertad condicional mientras esperaba el desarrollo de un proceso de deportación pendiente.

"Entró por la frontera, pero le dieron documentos de trabajo y estaba programado para obtener una audiencia de asilo ante un juez federal", comentó el ejecutivo del condado de Orange, Steven Neuhaus.

El ICE ya emitió una orden de detención para Baptiste, solicitando su transferencia a la custodia de la agencia una vez que cumpla su sentencia en la cárcel.

Cabe resaltar que la CBP One fue inicialmente creada bajo la Administración Trump como parte de los esfuerzos para modernizar y agilizar los procesos de inmigración en la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, fue ampliada el año pasado por la Administración Biden para permitir que hasta 1.450 inmigrantes por día programaran una cita para ser procesados en el país y ampliar las "vías legales" para la migración.

La medida de la Administración Biden promete ser una opción segura y ordenada de procesar a los migrantes. Sin embargo, la historia de Baptiste ha llevado a cuestionamientos sobre la necesidad de revisar los protocolos de admisión de migrantes y de garantizar que los procesos de verificación sean más rigurosos.

"Kenol Baptiste, el migrante haitiano que quitó la vida a sus dos compañeros de cuarto en Nueva York, usó la aplicación CBP One de Biden para ingresar a Estados Unidos. Con el programa no tuvo que cruzar ilegalmente la frontera. Se le concedió la entrada a Estados Unidos y se le otorgó una visa de trabajo (...) En lugar de cruzar ilegalmente, los futuros solicitantes de asilo pueden completar su información en la aplicación y ser examinados previamente", criticó el usuario de X, @Travis_in_Flint.

JUST IN: Kenol Baptiste, the Haitian migrant who took the life of his two roommates in NYC, used Biden’s CBP One app to enter the US. With the program he didn’t have to illegally cross the border. He was granted entry to the US and given a work visa.

The program is an… pic.twitter.com/x6O0wQ8D5C

— 🇺🇸Travis🇺🇸 (@Travis_in_Flint) April 17, 2024