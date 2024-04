Un brutal tornado en Oklahoma deja al menos cuatro muertos y un sendero de destrozos

El estado de Oklahoma fue azotado por una serie de tornados que dejaron al menos cuatro muertos y unos cuentos heridos, como así también numerosas viviendas destrozadas. El fenómeno natural afectó principalmente a las ciudades de Marietta, Holdenville, Sulphur y Oklahoma City. Se estima que decenas de miles de personas quedaron sin suministro eléctrico.

De acuerdo con la última información disponible, se reportaron dos fallecidos en Holdenville, uno en Marietta y otro en Sulphur.

Los tornados dañaron también viviendas y carreteras, como por ejemplo en Holdenville, donde el Departamento de Manejo de Emergencias de Oklahoma (OEM) reportó 14 casas dañadas y un bloqueo de la autopista 9 debido a la cantidad de escombros.

Catastrophic damage in Sulphur, Oklahoma, after an overnight tornado. #OKwx pic.twitter.com/Pq8LmRUSCC

En cuanto a los cortes de energía, y según PowerOutage.us, unos 43.000 clientes se quedaron sin electricidad en los condados de Tulsa, Carter, Murray, Love, Hughes, Pontotoc y Seminole.

El gobernador del estado, Kevin Stitt (R), recorrió algunos de los lugares afectados por los tornados y posteriormente habló con los periodistas locales.

"Definitivamente es el mayor daño que he visto desde que soy gobernador. He visto muchos daños. He estado en el estado durante este es mi sexto año, pero lo que vi en el centro de Sulphur es increíble", expresó mientras brindaba una conferencia de prensa en la mencionada ciudad.

A su vez, comentó la situación en sus redes sociales. "Volveremos a ser más fuertes que nunca: esa es mi promesa a Sulphur, Holdenville y todas las comunidades de Oklahoma que sufren pérdidas. El Estándar de Oklahoma está vivo y coleando", señaló Stitt en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter.

We’ll build back stronger than ever before— that’s my promise to Sulphur, Holdenville, and every Oklahoma community facing loss today.

The Oklahoma Standard is alive and well. pic.twitter.com/4iUTTN2stQ

— Governor Kevin Stitt (@GovStitt) April 28, 2024