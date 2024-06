Trump promete recortar los fondos federales a escuelas que promuevan la Teoría Crítica de la Raza y "la locura trans"

El expresidente Donald Trump aseguró que, si regresa a la Casa Blanca, tomará medidas inmediatas para sancionar a las escuelas que promuevan la Teoría Crítica de la Raza (CRT) o la ideología transgénero entre los niños.

Durante un discurso reciente en Racine, Wisconsin, Trump criticó enérgicamente el contenido que considera "inapropiado" impartido a los niños y anunció su intención de emitir una nueva orden ejecutiva desde el primer día para retirar los fondos federales de cualquier escuela que promueva teorías raciales y de género de izquierda.

"El primer día, firmaré una nueva orden ejecutiva para recortar los fondos federales de cualquier escuela que impulse la Teoría Crítica de la Raza, la locura transgénero y otras cuestiones raciales, sexuales o políticas inapropiadas en las vidas de nuestros niños", declaró Trump, recibiendo aplausos de la audiencia.

Además, subrayó su posición respecto a los mandatos de vacunación y el uso de mascarillas en las escuelas, reafirmando que no respaldará financieramente a ninguna institución que imponga estos requisitos. También se refirió a la participación de hombres en deportes femeninos, comprometiéndose a implementar medidas para preservar la equidad en el deporte, incluyendo mantener a los hombres fuera de las competiciones femeninas.

PRESIDENT TRUMP: On Day One, I will sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing Critical Race Theory, transgender insanity, and other inappropriate racial, sexual, or political content on our children.

I will not give one penny to any school that… pic.twitter.com/InyePpMBQZ

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 18, 2024