Tras sufrir tormentas y tornados intensos, meteorología advierte que Tallahassee debe prepararse para una nueva amenaza climática

Ya pasaron 48 horas desde que tormentas eléctricas y hasta tres tornados arrasaron con la capital de Florida, Tallahassee, donde quedó un fuerte rastro de destrucción, falleció una mujer y además más de más de un tercio de los habitantes del condado de León continuaban sin electricidad este domingo, Día de las Madres.

Sin embargo, a pesar de una semana de clima severo, meteorología advirtió que Tallahassee debe prepararse para una nueva amenaza climática que afectará a la ciudad entre lunes y martes.

Básicamente, los meteorólogos mostraron que incrementó el riesgo de amenaza de tiempo severo para el lunes en el norte de Florida.

“Se emitió una alerta de inundación para gran parte de la región desde el lunes por la mañana y hasta el martes por la noche. Existe la posibilidad de que se produzcan lluvias generalizadas, con totales de 2 a 5 pulgadas y posibles cantidades más altas a nivel local”, anunció el Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee en un informe publicado por la tarde en X (Twitter).

La advertencia señala el riesgo de que la región se vea afectada por múltiples rondas de mal tiempo en los próximos dos días.

A Flood Watch has been issued for much of the region starting Monday morning lasting through Tuesday night. There is the potential for widespread rainfall totals of 2 to 5 inches are possible with locally higher amounts possible. #flwx #alwx #gawx (1/3) pic.twitter.com/8MBN4B8iAY

“Aquí están los totales oficiales de precipitación a partir de la tarde del 12 de mayo de 2024: una vez más, los totales de precipitación generalizada de 2 a 5 pulgadas son posibles para la mayoría fuera de la Big Bend de Florida. Esto podría provocar inundaciones localizadas. Asegúrese de limpiar los desagües pluviales de cualquier escombro”, siguió el pronóstico.

Sin embargo, meteorología también tomó la decisión de mostrar una proyección con una posibilidad mucho más baja que incluyen altas precipitaciones, lo cual calificó como el peor escenario. En tal situación, el área afectada señalada en el mapa podría ser golpeada con lluvia de 6 a 8 pulgadas, el doble de la anterior proyección.

“Este es el ‘peor escenario posible, o el 10% de probabilidades de que ocurra’ en lo que respecta a las precipitaciones. No estamos diciendo que vaya a llover tanto en todas partes, sólo que existe la posibilidad de que algunos lugares reciban esta cantidad de lluvia. Esto es para mostrar el potencial de cantidades más altas”, anunció meteorología.

Now, here is the "Worst Case Scenario, or 10% chance of happening" with regards to rainfall. We're not saying that this much rain will fall everywhere, just that there is the potential for a few locations to pick up this much rain. This is to show the potential for higher amounts pic.twitter.com/JvP7nO16dC

— NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) May 12, 2024