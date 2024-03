Una tormenta invernal deja fuertes lluvias y nevadas en gran parte de las Llanuras Centrales

Una tormenta invernal dejó este domingo fuertes lluvias y nevadas en gran parte de las Llanuras Centrales. El temporal, que podría extenderse hasta el martes, podría traer importantes acumulaciones de nieve de entre una y dos pulgadas por hora en las zonas más afectadas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional:

Una tormenta de invierno significativa continuará trayendo nieve pesada, fuertes vientos y condiciones de ventisca en el norte y centro de las Llanuras y el Medio Oeste Superior hasta el martes por la mañana. La nieve puede acumularse en 1 a 2 pulgadas por hora en bandas más pesadas. Echa un vistazo a los mensajes clave a continuación para obtener más información.

A significant winter storm will continue to bring heavy snow, strong winds, and blizzard conditions to the northern and central Plains and Upper Midwest through Tuesday morning. Snow may accumulate at 1 to 2 inches per hour in heavier bands.

— National Weather Service (@NWS) March 25, 2024