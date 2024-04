Texas: retiran los cargos contra un adolescente que mató a tiros al empleado de una gasolinera tras robar una bolsa de patatas fritas

Un jurado del condado de Harris (Texas) resolvió retirar los cargos contra Mario Young, un adolescente de 17 años acusado de matar a tiros al empleado de una gasolinera en la que Young y otro menor habían robado previamente. La defensa esgrimió la legítima defensa como argumento para que su cliente no fuera imputado, alegando que el trabajador asesinado les persiguió.

BREAKING: A grand jury declines to indict Mario Young (17) for shoplifting and then shooting and kiIIing the store clerk.

Activists claim that Mr. Young acted in self defense since the clerk chased after them, asking for the stolen items back.

The 2nd teen was never even… pic.twitter.com/tpLOxNekwC

— End Wokeness (@EndWokeness) April 18, 2024