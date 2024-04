Taylor Swift estrena su nuevo disco, 'The Tortured Poets Department'

Dos años. Ese ha sido el tiempo que, según Taylor Swift, llevaba preparando su nuevo disco: The Tortured Poets Department. El álbum, que está disponible a la venta desde este mismo viernes, es el undécimo de su carrera y contiene 17 nuevos temas con los que la cantante espera sorprender a su legión de fans mientras esperan a que la artista retome su gira, The Eras Tour, que aterrizará en Europa en cuestión de semanas.

El disco, que Taylor Swift anunció tras recibir su decimotercer Grammy el pasado 4 de febrero, es muy especial para ella y, por eso, los datos que se han ido conociendo sobre el mismo han sido muy pocos, ya que la artista prefirió mantener la máxima expectación posible.

De esta forma, tras dar la noticia, la cantante reveló en sus redes sociales la portada de la primera versión de su álbum, titulada "The Manuscript" (que más tarde contó con otras tres versiones adicionales: "The Bolter", "The Albatross" y "The Black Dog") y permitió a sus fans realizar la preventa de su nuevo trabajo:

Todo vale en el amor y en la poesía... Nuevo álbum 'The Tortured Poets Department'. Sale el 19 de abril.

El disco "más necesario" para Taylor Swift

Durante un par de semanas, Swift decidió no dar ningún dato más sobre The Tortured Poets Department. Hasta que llegó a Melbourne, Australia, con su tour y decidió hablar un poco más sobre su undécimo álbum de estudio, al que describió, en declaraciones recogidas por The Wrap, no sólo como su disco "más necesario" sino que también supuso un "salvavidas para ella":

'The Tortured Poets Department' es un álbum que necesitaba hacer, creo que más que ninguno de los que he hecho. Fue realmente un salvavidas para mí. Las cosas por las que estaba pasando y sobre las que estaba escribiendo. Me recordó por qué componer es algo que realmente me ayuda en la vida, y nunca he tenido un álbum en el que necesitara componer más que en 'The Tortured Poets Department'.

De nuevo se hizo el silencio y los fans continuaron especulando sobre los detalles del disco hasta el 18 de marzo. Ese día, Apple Music permitió a los swifties que activasen una alarma que les notificase cuando el disco estuviese disponible.

También reveló que siete de las canciones que componen el álbum tenían lenguaje explícito. Pero lo más importante es que, finalmente, se conocían los artistas que colaboraran con Swift en The Tortured Poets Department: Post Malone y Florence + the Machine que cantarán junto a ella en, respectivamente, "Fortnight" y "Florida!!!"

La promoción de 'The Tortured Poets Department'

Apple Music también se alió con Swift para lanzar cinco listas que promocionan su nuevo álbum y que estaban basadas en las distintas fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, aceptación. Cada una de estas playlists contenía un total de diez temas de sus anteriores discos que, según ella, representan dichas fases.

Tras esto comenzó la promoción presencial que Taylor Swift realizó mediante sus conocidos easter-eggs. Así, comenzaron a aparecer en distintas ciudades códigos QR que llevaban a un vídeo con una letra que, juntos, formaban una frase. Por su parte, Spotify se alió con la artista y colocó una estructura en forma de librería en Los Ángeles.

Ahora, la promoción termina con el lanzamiento del disco, que ya está disponible en las tiendas y al que seguirá el lanzamiento del primer vídeo musical de The Tortured Poets Department, basado en el single "Fortnight", que está previsto para este viernes, 19 de abril, a las 8 p.m. (ET), según anunció la artista mediante su Instagram:

Si lo que buscas es entrar en 'The Tortured Poets Department', sal de la sala 'Midnights' y disfruta de un vistazo.🚪¡Añade otra junta a tu #TTPDTimetable el viernes a las 8pm ET para el estreno de un video musical!

La importancia del número 2

El número 2 lleva presente desde el principio de la promoción de The Tortured Poets Department. Taylor Swift lo anunció durante la gala de los Grammy levantando dos dedos de su mano y, desde entonces, el dos estaba presente en todas y cada una de sus apariciones.

A los fans no les pasó desapercibido este detalle y, por eso, todos estaban atentos a las 2 de la mañana del día del lanzamiento del disco. Y la artista no decepcionó.

Justo a esa hora, Swift anunciaba la siguiente novedad: The Tortured Poets Department no sólo era un disco, sino que eran dos: una primera parte, la que ya había salido dos horas antes y un segundo CD que, subtitulado "The Anthology", apareció en Apple Music, Spotify, Amazon Music y las demás plataformas de escucha de música con 15 nuevos temas que completaban esta cara B del nuevo disco de Taylor Swift, tal y como ya sucedió durante el lanzamiento de Midnights donde la artista sorprendió por primera vez con una expansión de siete nuevos temas y cuya estrategia repite ahora con este nuevo álbum:

Es una sorpresa a las 2 de la madrugada: 'The Tortured Poets Department' es un doble álbum secreto. ✌️ Había escrito tanta poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí tienen la segunda entrega de TTPD: 'The Anthology'. 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no es mía... es toda vuestra. 🤍