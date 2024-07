Las mejores películas con las que conmemorar el 4 de Julio

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-04T09:50:44.000Z"}

Si hay una festividad estadounidense representada hasta la saciedad en el cine y la televisión, esa es sin duda la del 4 de Julio. Son miles los productos audiovisuales que han empleado esta festividad para mostrar cómo un auténtico norteamericano conmemora este día y la infinidad de eventos que se organizan en todo Estados Unidos.

Pero igual de importante es el sentimiento que despierta esta fecha: el patriotismo. El orgullo de ser americano. Ese es el verdadero significado del 4 de Julio y también está muy bien representado tanto en la gran como en la pequeña pantalla.

Uno de los grandes mitos del cine americano, de hecho, es que según la normativa es obligatorio que en cualquier producción audiovisual nacional se vea la bandera nacional al menos durante 20 segundos. Da igual cuándo o cómo, el estandarte tiene que visualizarse en algún momento, ya sea de la serie o de la película.

Esto ha resultado ser falso pero sirve para mostrar el sentimiento estadounidense sobre la nación ya que existen muy pocas películas realizadas en los Estados Unidos que no muestran la bandera americana.

No es la única forma de representar el patriotismo americano. El sentimiento queda patente después de ver alguna de estas películas, largometrajes perfectos para celebrar este 4 de Julio:

1. 'Rescatando al soldado Ryan' (1998)

Fotograma de 'Salvar al soldado Ryan', largometraje protagonizado por Tom Hanks en 1998Cordon Press

La película más patriótica de la historia es, sin lugar a dudas, Rescatando al soldado Ryan. Dirigida por Steven Spielberg y con un reparto que incluye a Tom Hanks, Matt Damon y Vin Diesel, entre otros, el largometraje se centra en los esfuerzos del capitán Miller (Hanks) y su equipo para poner a salvo al soldado Ryan, interpretado por Matt Damon.

La historia tiene lugar durante el desembarco de Normandía, en la Segunda Guerra Mundial y es perfecta para volver a ver la noche del 4 de Julio.

¿Dónde se puede ver la película? Rescatando al soldado Ryan está disponible para ver en Estados Unidos en las plataformas en streaming de Amazon Prime Video y Pluto TV.

2. '1776' (1972)

Fotograma de '1776', película protagonizada por Ken Howard, Howard Da Silva y William DanielsCourtesy Everett Collection / Ev Everett /Cordon Press

¿Cómo fue la firma de la Declaración de Independencia? Eso es precisamente lo que descubrimos con 1776. La película de 1972, protagonizada por Ken Howard, Howard Da Silva y William Daniels, tiene lugar en el verano de 1776 en la ciudad de Filadelfia, mismo lugar en el que se firmó el histórico texto.

El largometraje relata, de manera ficticia, cómo tuvo lugar este histórico momento. Sin embargo, no todo es ficción. Revela Mag El comercio que algunos diálogos y letras que se pueden ver en la cinta se inspiraron en las "cartas y memorias de los participantes reales del Segundo Congreso Continental".

¿Dónde se puede ver la película? 1776 está disponible para ver en Estados Unidos en la plataforma en streaming Tubi.

3. 'Top Gun' (1986)

Tom Cruise en 'Top Gun', película de 1986.©Paramount/Courtesy Everett Coll

Si por algo se reconoce al actor Tom Cruise, además de por sus decenas de películas de acción, es por ser uno de los pocos actores conservadores. Y un ejemplo de ello se ve en Top Gun o, incluso, en su secuela Top Gun: Maverick.

En ellas, el intérprete se pone en la piel de Pete Maverick Mitchell, un condecorado piloto que sirve en el USS Enterprise y que deberá participar en varios combates que dejan impresionantes escenas aéreas siempre acompañadas de una magnífica banda sonora.

Una clásica película de acción cuyo patriotismo reside, principalmente, en su póster promocional y es que poca es la gente que no recuerda a Cruise subido en su avión con la bandera americana de fondo para promocionar el largometraje.

¿Dónde se puede ver la película? Top Gun está disponible para ver en Estados Unidos en las plataformas en streaming de Paramount Plus y en Pluto TV.

4. 'Air Force One' (1997)

Fotograma de 'Air Force One', película de 1997 protagonizada por Harrison FordUnited Archives / Cordon Press

El avión que suele utilizar el presidente norteamericano para los viajes de Estado también ha tenido sus momentos en la gran pantalla. Pero si hay uno que sobresale por encima de los demás es en Air Force One, la película protagonizada por Harrison Ford que llegó a los cines en 1997.

En la cinta, Ford interpreta al presidente (ficticio) de los Estados Unidos, James Marshall. Él embarca en el Air Force One para realizar una visita de Estado cuando un grupo de terroristas rusos secuestran el avión, dejando una de las cintas de acción más reconocidas de la década de los noventa.

Tanto es así que recibió dos nominaciones al premio Óscar a mejor sonido y montaje aunque, en ambas categorías, terminó sin recibir el galardón.

¿Dónde se puede ver la película? Air Force One está disponible para ver en Estados Unidos en las plataformas en streaming de Amazon Prime Video y Apple TV Plus.

5. 'Gettysburg' (1993)

Fotograma de 'Gettysburg', película estrenada en 1993United Archives / Cordon Press

Una película que cumple 31 años es Gettysburg. El largometraje, que llegó a la gran pantalla en 1993, narra la batalla que tuvo lugar precisamente en la localidad de este mismo nombre, situada en Pensilvania.

Dirigido por Ronald F. Maxwell y basado en la novela The Killer Angels de Michael Sharra, cuenta en su reparto con figuras como Tom Berenger y Jeff Daniels, y se centra en narrar cómo vivieron los soldados americanos uno de las conflictos bélicos más importantes de la historia de los Estados Unidos que tuvo lugar el 1 de julio de 1863.

¿Dónde se puede ver la película? Gettysburg está disponible para ver en Estados Unidos en la plataforma en streaming de Apple TV Plus (aunque únicamente disponible en alquiler por tiempo limitado).

6. 'The American President' (1995)

Fotograma de la película de 1995, 'The American President', dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Annette Bening y Michael DouglasUnited Archives / Cordon Press

El amor y la presidencia no suelen ser una buena combinación. Al menos en las historias que presenta el séptimo arte. Y eso es precisamente lo que sucede en The American President, la película dirigida por Rob Reiner y estrenada en 1995.

En esta comedia, el presidente ficticio Andrew Sheperd (interpretado por Michael Douglas) deberá elegir entre su extensa carrera política y el reciente romance que está surgiendo entre él y la defensora del medio ambiente Sydney Wade (a quien da vida la actriz Annette Bening) que verá cómo su vida cambia cuando sea el objeto de ataque de aquellos que quieren terminar con el mandato del presidente.

¿Dónde se puede ver la película? The American President está disponible para ver en Estados Unidos en la plataforma en streaming Apple TV Plus.

7. 'Independence Day' (1996)

Will Smith interpretó al capitán Steven Hiller en 'Independence Day', estrenada el 3 de julio de 1996 para celebrar el Día de la Indepencencia©20thCentFox/Courtesy Everett/Cordon Press

Una película que celebra el 4 de Julio incluso llevando en su título la razón por la que se homenajea esta fecha es Independence Day.

Estrenada en 1996, el largometraje protagonizado por Will Smith presenta cómo la Tierra se enfrenta a una invasión alienígena que comienza un 2 de julio. Afortunadamente, el planeta azul cuenta con el capitán Steven Hiller (Will Smith), un piloto del cuerpo de marines de los Estados Unidos que no dudará en regresar de sus vacaciones y ayudar a combatir contra los aliens en una batalla que culminará el 4 de Julio.

¿Dónde se puede ver la película? Independence Day está disponible para ver en Estados Unidos en las plataformas en streaming Hulu y Fubo TV.

8. 'Capitán América: el primer vengador' (2011)

Chris Evans fue el encargado de dar vida a Steve Rogers / Capitán América, el primer superhéroe de Marvel Comics en la película de 2011 'Capitán América: el primer vengador'Paramount Pictures / Cordon Press

Marvel Comics presentó al superhéroe más patriótico que se le ocurrió con Capitán América, un personaje que no sólo llevaba el nombre de la nación a la que pertenecía en su título sino que también vestía, orgulloso, los colores de la bandera americana.

Este fue uno de los personajes que la compañía decidió adaptar también en la gran pantalla con Capitán América: el primer vengador, un largometraje estrenado en 2011 que nos presenta a Steve Rodgers (interpretado por Chris Evans), un joven que acaba de entrar en el Ejército de los Estados Unidos y que decide formar parte de un experimento científico que le convertirá en un super soldado.

Convertido en el Capitán América, Steve llevará a gala su patriotismo mostrando, en cada momento de su vida, lo orgulloso que está de ser estadounidense y, particularmente, de ser miembro del ejército de su país.

¿Dónde se puede ver la película? Capitán América: el primer vengador está disponible para ver en Estados Unidos en las plataformas en streaming Disney Plus y Apple TV Plus.

9. 'Hamilton' (2020)

Fotograma de 'Hamilton', película estrenada en 2020 en Disney Plus que está protagonizada por Lin-Manuel Miranda©Disney+/Courtesy Everett Collection / Cordon Press

¿Un musical para celebrar el 4 de Julio? También es posible. En 2020, Disney Plus estrenó Hamilton, una adaptación televisiva del musical de Broadway dirigido por Thomas Kail y escrito por el compositor y guionista Lin-Manuel Miranda quien también participa como intérprete en este largometraje.

Una película que nos da un nuevo punto de vista de la vida de Alexander Hamilton, considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Lo hace mediante una combinación de géneros musicales de lo más actual (con mezclas de jazz, hip-hop y otros muchos estilos de música contemporáneos) que llevará a los espectadores a descubrir cómo sería Hamilton de haber vivido hoy en día.

¿Dónde se puede ver la película? Hamilton está disponible para ver en Estados Unidos en la plataforma en streaming Disney Plus.

10. 'Lincoln' (2012)

Daniel Day Lewis protagonizó la película dirigida por Steven Spielberg, 'Lincoln', estrenada en el año 2012Cordon Press

Décadas después de que Steven Spielberg mostrase su orgullo americano con Rescatando al soldado Ryan, el cineasta volvió a mostrar su patriotismo con Lincoln, una película centrada en el presidente norteamericano que llegó a la gran pantalla en 2012.

En esta ocasión, el cineasta confió en Daniel Day Lewis para dar vida al presidente Abraham Lincoln en un largometraje que se centra en cómo el político conspira de forma valiente e inteligente para conseguir los votos necesarios que le permitan abolir la esclavitud en los Estados Unidos.

¿Dónde se puede ver la película? Lincoln está disponible para ver en Estados Unidos en las plataformas en streaming Paramount Plus y Apple TV Plus.

11. 'Private Benjamin' (1980)

Goldie Hawn interpretó a la protagonista de 'Private Benjamin', película estrenada en 1980.United Archives / Cordon Press

No sólo los hombres pueden protagonizar películas militares. También las mujeres tienen el honor de demostrar su patriotismo. Goldie Hawk es un buen ejemplo de ello. La actriz fichó en 1980 como protagonista de Private Benjamin, un largometraje dirigido por Howard Zieff.

En dicha cinta, la actriz se pone en la piel de Judy Benjamin, una mujer que tras perder a su marido durante su noche de bodas, decide inscribirse en el ejército.

Lo que al principio parece una terrible idea termina resultando ser su vocación, llegando a escoger entre el amor y su profesión y donde, finalmente, ella es capaz de demostrarse que no necesita a un hombre a su lado para que su vida tenga significado.

¿Dónde se puede ver la película? Private Benjamin está disponible para ver en Estados Unidos en la plataforma en streaming Apple TV Plus.

12. 'Superman II' (1980)

Christopher Reeves protagonizó 'Superman II', la película basada en el superhéroe de DC Comics que se estrenó en 1980United Archives / Cordon Press

Dos años antes de que Marvel Cómics crease a su Capitán América, DC había presentado a su superhéroe estadounidense: Superman.

Un personaje que también logró diversas adaptaciones a la gran pantalla aunque, una de las más reconocidas y patrióticas se puede disfrutar en la película protagonizada por Christopher Reeves y estrenada en 1980, Superman II.

En ella, el superhéroe se enfrenta a su archienemigo, el general Zodd que, al principio de la película, logra conquistar la Casa Blanca y apoderarse de todo el planeta. Pero no dura mucho, ya que Superman logra derrotarlo dejando, tras eso, una de las escenas más patrióticas del séptimo arte: cuando el superhéroe regresa con la bandera americana para devolverla a su legítimo lugar en lo alto de la Casa Blanca.

¿Dónde se puede ver la película? Superman II está disponible para ver en Estados Unidos en la plataforma en streaming Max.