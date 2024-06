Siria acusa a Israel por la muerte de un oficial de las Fuerzas Armadas

Siria acusó a Israel por la muerte de un oficial de sus Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa sirio sostuvo que el militar falleció tras una ofensiva de las autoridades israelíes.

"El Ministerio de Defensa informó por medio de un comunicado, de que alrededor de las 7:00 hora local de este miércoles, 19 de junio, el enemigo israelí llevó a cabo una agresión empleando vehículos aéreos no tripulados contra algunas posiciones de las Fuerzas Armadas de Siria en los campos de Quneitra y Deraa", reseñó la Agencia Siria Árabe de Noticias.

Entre tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de que se aprobaron y validaron planes para una eventual ofensiva en Líbano, coincidiendo con un repunte de los enfrentamientos con los terroristas de Hezbolá y con una calma relativa en los combates en Gaza.

"Como parte de la evaluación de la situación, se aprobaron y validaron los planes operativos para una ofensiva en el Líbano y se tomaron decisiones sobre la continuación del aumento de la preparación de las tropas en el campo", dijeron las FDI en un mensaje publicado en la red social X.

The Commanding Officer of the Northern Command, MG Ori Gordin, and the Head of the Operations Directorate, MG Oded Basiuk, approved operational plans and held a joint situational assessment in the Northern Command earlier today.

As part of the situational assessment,…

