Continúan las protestas antiisraelíes en diversas universidades del país. Los campus de Harvard y Yale no dejan de ser noticia por las constantes manifestaciones pro-Hamás en dichas casas de estudio.

Grupos antiisraelíes ondearon una bandera palestina en la escuela de la Ivy League en Harvard específicamente en un lugar reservado para la bandera estadounidense mientras los estudiantes radicales continuaban ocupando el campus al tiempo en que gritaban: “Palestina libre, libre” y “Nos desollamos por Palestina”.

Escenas similares se han producido en campus universitarios de todo Estados Unidos, incluida la Universidad de Columbia en Nueva York y otras universidades de la Ivy League; de hecho, más de 200 manifestantes levantaron unas 45 tiendas de campaña en el área verde del campo de Yale. Según el Yale Daily News el Departamento de Policía aún está evaluando cómo proceder.

BREAKING: Over 200 pro-Palestine protesters have erected approximately 30 tents on Yale's cross campus green and are blocking access to the green with two human chains. pic.twitter.com/AqQvIz1t7m

Adicional a estas dos importantes universidades, la Universidad Politécnica del Estado de California, Humboldt, este domingo 28 de abril condenó "el comportamiento ilegal" de los manifestantes israelíes.

Según informa Fox News, los grupos pro-Hamás tomaron dos edificios académicos de la universidad y los rebautizaron como "Salón de la Intifada", lo que obligó a la casa de estudio a cerrar el resto del semestre.

La universidad dijo que su problema no era la protesta en sí, sino la “continua ocupación ilegal de los edificios del campus por parte de estudiantes y no estudiantes” que incluyen "actos criminales" como "vandalismo, robo, destrucción de propiedad estatal e intimidación de los empleados de la Universidad".

Por su parte, el mismo estilo de protestas se reavivó este domingo frente al Instituto de Tecnología de la Moda en Manhattan. Un grupo de estudiantes se marchó hasta levantar un "Campamento de Solidaridad con Gaza".

Entre tanto, la Universidad del Sur de Florida dijo que se está preparando para tomar medidas contra los manifestantes que han tomado el campus.

Joel Curran, vicepresidente senior de comunicaciones de la universidad, afirmó al Daily Trojan que el campus ha sido continuamente vandalizado.

“A pesar de las repetidas advertencias, este grupo también ha seguido perturbando las operaciones de nuestro campus y acosando a estudiantes y otras personas, en violación de numerosas políticas universitarias”, dijo. "Si bien la universidad apoya plenamente la libertad de expresión, estos actos de vandalismo y acoso son absolutamente inaceptables y no serán tolerados", añadió.

"Esperamos una respuesta más razonable el domingo antes de que nos veamos obligados a tomar más medidas", advirtió.

David M. Friedman, ex embajador de Estados Unidos en Israel, publicó un mensaje en sus redes sociales en las que criticó a los rectores de las diversas universidades que han permitido las protestas antiisraelíes y hace un llamado a que se dé un ultimátum a los estudiantes pro-Hamás.

“¿Podría un solo presidente de la Ivy League hacer la siguiente declaración a sus estudiantes?” dijo Friedman. “Aquellos de ustedes que creen que la violación, la tortura, el secuestro y el asesinato de civiles inocentes es una respuesta legítima a los supuestos agravios de Hamás en Gaza ya no son bienvenidos en nuestra universidad. Sus valores son demasiado inconsistentes con los nuestros. En consecuencia, haga planes para abandonar permanentemente nuestro campus al final del semestre”, expresó en su cuenta de X.

Could just one Ivy League president make the following statement to his or her students?

“By law, you can say almost anything you want. And by law, we can decide who gets to study at our university.

Those of you who believe that rape, torture, kidnapping and murder of innocent…

— David M Friedman (@DavidM_Friedman) April 28, 2024