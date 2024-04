Revolución republicana contra el Título IX: cinco estados denuncian y varios anuncian que no aplicarán los cambios

Los estados liderados por republicanos han puesto pie en pared frente a la reforma del título IX realizado por la Administración Biden que impide la prohibición de la participación de hombres biológicos en categorías deportivas, así como su exclusión de los aseos o vestuarios de mujeres. Luisiana, Mississippi, Montana e Idaho presentaron una demanda conjunta, a la que se suma otra independiente presentada por Texas el pasado lunes. Otros, como Florida, anunciaron que no aplicarán las nuevas normas aunque, por el momento, no han recurrido a los tribunales.

🚨BREAKING: Once again I’m suing the Biden Admin­is­tra­tion for Unlaw­ful­ly Using Title IX to Man­date Rad­i­cal Gen­der Ide­ol­o­gy, Vio­lat­ing Con­sti­tu­tion and Putting Women At Risk.Texas will not allow Joe Biden to rewrite Title IX at whim, destroying legal protections… https://t.co/WbiPu82Lst

En una publicación en X, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció la presentación de la demanda, junto con America First Legal, en la que acusa a la Administración de Biden de "utilizar ilegalmente el Título IX para imponer una ideología de género radical, violando la Constitución y poniendo en peligro a las mujeres". Además, advirtió de que el Estado de la Estrella Solitaria "no permitirá que Joe Biden reescriba el Título IX a su antojo, destruyendo las protecciones legales para las mujeres en aras de su obsesión radical con la ideología de género. Este intento de subvertir la ley federal es claramente ilegal, antidemocrático y alejado de la realidad. Texas siempre tomará la iniciativa para oponerse a las políticas extremistas y destructivas de Biden que ponen en peligro a las mujeres".

El mismo lunes, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, presentó una demanda por la misma causa junto a Idaho, Mississippi y Montana. En un comunicado, Murrill señaló que actúa "contra la ampliación ilegal de las normas del Título IX por parte de la administración Biden, que aplicaría requisitos onerosos en casi todas las escuelas, colegios y universidades de Luisiana y de todo el país. Esto privaría a las mujeres y niñas de la igualdad de oportunidades educativas por la que lucharon durante décadas, y costaría a los estados miles de millones de dólares".

Además, Murrill subrayó que "durante más de 50 años, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 ha protegido los derechos de ambos sexos a participar plenamente en nuestro sistema educativo sin ser objeto de discriminación por razón de 'sexo', término que el Congreso utilizó intencionadamente para referirse a la distinción biológica básica entre el hombre y la mujer".

Sin embargo, tras las modificaciones ideológicas, "el Departamento de Educación está eliminando estas protecciones, que estaban especialmente pensadas para proteger a las mujeres y las niñas. Las normas reescriben el Título IX, exigiendo a todas las escuelas, institutos y universidades que reciben ayudas federales en todo el país que ignoren el concepto de "sexo" biológico. En su opinión, la discriminación prohibida por razón de 'sexo' incluye la discriminación por razón de 'identidad de género', un término que no tiene un significado definido ni comúnmente aceptado".

Todo ello en aras de una agenda política, ignorando los importantes problemas de seguridad de las jóvenes estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, institutos y universidades de Luisiana y de todo el país. Estas escuelas ahora tienen que cambiar su forma de comportarse y de hablar, y si pueden tener espacios privados para niñas o mujeres. Es enormemente invasivo, y es mucho más que una sugerencia; es un mandato que excede con mucho su autoridad estatutaria. Todo esto viene de gente que ni siquiera sabe definir la palabra "mujer". Siempre defenderé a los niños y a las familias de este estado.

Además, estados como Florida, anunciaron que no cumplirán con la nueva legislación, aunque no han acudido a los tribunales por el momento. En un vídeo subido en X, el Gobernador Ron DeSantis acusó a Joe Biden el pasado 25 de abril de "abusar de su autoridad constitucional" para tratar de "inyectar ideología de género en la educación, socavando las oportunidades de niñas y mujeres, violando los derechos de los padres".

Florida’s response to Joe Biden trying to inject gender ideology into education, undermining opportunities for girls and women, violating parents' rights, and abusing his constitutional authority:

We will not comply. pic.twitter.com/12pnpOU68Z

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 25, 2024