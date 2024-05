Biden en una ceremonia académica y Trump en busca del voto de los propietarios de armas: así fueron los actos que protagonizaron los candidatos este fin de semana

Los principales candidatos a la Casa Blanca, Joe Biden y Donald Trump, se convirtieron en el centro de importantes eventos este fin de semana en medio de una campaña presidencial altamente disputada.

Este domingo, Biden pronunció un discurso en la ceremonia de graduación de Morehouse College en Atlanta, donde se centró en su postura sobre el conflicto entre Israel y Hamás y habló de los presuntos logros de su administración en beneficio de la comunidad afroamericana.

Por otro lado, el sábado, Trump se dirigió a una multitud en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Texas. Durante su intervención, prometió revertir las medidas de seguridad de armas implementadas por la actual administración y sugirió ocupar la Casa Blanca no solo por dos, sino por tres mandatos.

El presidente hizo su primera aparición en un campus universitario este domingo, desde el inicio de las violentas protestas antisemitas en varias universidades del país. Durante su discurso, Biden aprovechó de abordar el tema y se posicionó a favor de un alto al fuego en Gaza.

"Lo que está sucediendo en Gaza e Israel es desgarrador. Por eso he pedido un alto el fuego inmediato (…) Estoy trabajando para asegurarme de que finalmente obtengamos una solución de dos Estados, la única solución en la que dos personas vivan en paz, seguridad y dignidad”, afirmó.

El mandatario también aprovechó su presencia en una universidad históricamente negra para destacar los avances que, según él, ha logrado su administración para esta comunidad. "Tengo más afroamericanos en altos cargos, incluso en la corte, que cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Porque necesito su opinión", declaró, al mismo tiempo que insinuaba que los republicanos son racistas. "No ven tu papel en el futuro de Estados Unidos. Pero están equivocados", añadió.

Después del discurso, Morehouse College le otorgó un título honorífico al presidente.

