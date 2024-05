Los legisladores republicanos defienden a Netanyahu y amenazan a la CPI con sanciones si continúan persiguiendo a funcionarios israelíes

Los republicanos del Congreso están amenazando a la Corte Penal Internacional (CPI) con sanciones inminentes en el caso de que la organización continúe su persecución contra funcionarios israelíes.

“Israel está librando una guerra justa por su supervivencia, y la CPI está intentando equiparar a los funcionarios israelíes con los malvados terroristas que perpetraron la masacre del 7 de octubre”, declaró este lunes Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes: “Ante la falta de liderazgo de la Casa Blanca, el Congreso está revisando todas las opciones, incluidas las sanciones, para castigar a la CPI y garantizar que sus dirigentes afronten las consecuencias si siguen adelante”.

The ICC has no authority over Israel or the United States, and today’s baseless and illegitimate decision should face global condemnation. International bureaucrats cannot be allowed to use lawfare to usurp the authority of democratic nations that maintain the rule of law.…

Las palabras de Johnson se producen justo cuando Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó este lunes la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su gestión de la ofensiva israelí liderada contra el grupo terrorista Hamás en Gaza.

En el mismo anuncio, la CPI ordenó las detenciones del líder de Hamás, Yahya Sinwar, el comandante del ala militar de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, y el jefe del buró político de Hamás Ismaíl Haniyeh.

Además de Johnson, diversos republicanos del Congreso cuestionaron duramente a la CPI por equiparar la “legítima defensa” de Israel con los ataques terroristas de Hamás, prometiendo duras sanciones contra los funcionarios de la corte.

Por ejemplo, el senador republicano Lindsey Graham declaró que va a “trabajar febrilmente con colegas de ambos lados del pasillo en ambas Cámaras para imponer sanciones condenatorias contra la CPI”.

Well said, Mr. President. The ICC is going rogue again. Years ago they tried to come after U.S. soldiers in Afghanistan, and now they are coming after Israel, the most robust democracy in the Middle East with an incredibly independent judiciary.

The ICC has far exceeded its… pic.twitter.com/FC0jMQ0kmx

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 20, 2024