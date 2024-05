Legisladores republicanos llevan al Congreso la "amenaza inequívoca" que supone la explosión de llegadas de inmigrantes ilegales chinos

La explosión de llegadas de ciudadanos chinos de manera ilegal desde que Joe Biden llegó al poder supone "una amenaza inequívoca para nuestra seguridad nacional". Así de contundente se mostró el legislador republicano Dan Bishop, presidente de la Subcomisión de Supervisión, Investigación y Responsabilidad de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y que esta pasada semana inició una audiencia exclusiva sobre este fenómeno en la que acusó al Partido Comunista Chino (PCCh) de estar detrás de este movimiento.

Ask yourself how it is possible for all these poor Chinese to pay tens of thousands of dollars to human smugglers to travel all that way from China and cross the southern border illegally? The obvious answer is that the CCP is sending them. https://t.co/HI1kHuOUrb

— Lara Logan (@laralogan) May 17, 2024