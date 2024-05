"Una vergonzosa maniobra la política": Cruz, Rubio y muchos otros destrozan a la CPI por el pedido de detención contra Netanyahu

La Corte Penal Internacional (CPI) solicitó el lunes la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Según Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, ambos fueron responsables de al menos siete crímenes que violan el Estatuto de Roma, como el uso de la hambruna contra civiles como arma de guerra y ataques contra la población civil. La noticia provocó revuelo internacional y por supuesto reacciones a lo largo y ancho del espectro político.

"Mi oficina afirma que las pruebas que hemos reunido, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de vídeo, fotográfico y sonoro autentificado, imágenes por satélite y declaraciones del presunto grupo perpetrador, demuestran que Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana", escribió Khan en un comunicado, en el que también pidió la petición de detención de los tres principales líderes de Hamás, Yahya Sinwar, Mohamed Deif Diab Ibrahim al Masri e Ismaíl Haniyeh.

El pedido de detención contra Netanyahu superó toda grieta política en los Estados Unidos, puesto que tanto demócratas como republicanos condenaron a la CPI.

Uno de ellos fue el presidente Joe Biden, quien, rechazó el accionar del del fiscal Khan. "Sea lo que fuere lo que estas órdenes puedan implicar, no hay equivalencia entre Israel y Hamás. Está claro que Israel quiere hacer todo lo posible para garantizar la protección de los civiles. Permítanme ser claro: contrariamente a las acusaciones contra Israel hechas por la Corte Internacional de Justicia, lo que está sucediendo no es un genocidio. Lo rechazamos”, expresó.

En la misma línea se mostró el embajador en Israel, Jack Lew. "Desde que llegué a Israel he trabajado todos los días con altos funcionarios del gobierno que se esfuerzan por prestar asistencia humanitaria en una guerra contra un enemigo que se esconde detrás de niños, ancianos y mujeres. Este intento de equivalencia es poco menos que vergonzoso. Es un día triste para la CPI", escribió en su cuenta de X.

Desde el Senado se expresó Ted Cruz (R-TX), quien aseguró que "la CPI está incinerando su credibilidad", dado que "está equiparando vergonzosamente a nuestros aliados democráticos israelíes con terroristas genocidas y, en el proceso, se está extralimitando en su autoridad, preparándose así para atacar a los estadounidenses".

