(AFP / VOZ MEDIA) El cuerpo de un mexicano que murió al derrumbarse un puente por el choque de un buque portacontenedores en Baltimore el 26 de marzo fue recuperado en las últimas, informó este lunes la cancillería de México.

Se trata del cuerpo de Carlos Daniel Hernández, que trabajaba en el lugar junto a otros obreros de la construcción que reparaban la calzada, informó en la red social X la canciller Alicia Bárcena.

A finales de marzo, el portacontenedores de 300 metros chocó contra el puente Francis Scott Key, provocando su colapso. Tras el suceso, las autoridades federales abrieron una investigación.

Seis trabajadores oriundos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras murieron en el accidente.

Los socorristas recuperaron hasta ahora los cadáveres de cuatro personas, según el alcalde de Baltimore, Brandon Scott.

"Estoy agradecido por los trabajos de los equipos de salvamento para recuperar a la cuarta víctima", declaró en un comunicado Scott.

My statement on the recovery of the fourth victim of the Key Bridge Collapse.

As they have been since the first moment of this unthinkable tragedy, our hearts are grieving with these families. pic.twitter.com/Py8jmiXL9h

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) April 16, 2024