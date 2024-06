Nikki Haley anuncia el fallecimiento de su padre, Ajit Singh Randhawa

Este 16 de junio, Día del Padre, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley anunció el deceso de su padre, Ajit Singh Randhawa, quien estuvo luchando contra una forma no revelada de cáncer durante meses.

“Esta mañana tuve que despedirme del hombre más inteligente, dulce, amable y decente que he conocido”, escribió Haley, quien, a inicios de año, durante las primarias republicanas, pausó brevemente su campaña antes de las primarias de New Hampshire para visitar a Randhawa cuando se encontraba hospitalizado.

“Me pesa el corazón al saber que se ha ido. Enseñó a sus hijos la importancia de la fe, el trabajo duro y la gracia. Fue un esposo increíble durante 64 años, un abuelo y bisabuelo cariñoso, y el mejor padre para sus cuatro hijos”, añadió Haley sobre su padre.

“Fue una bendición para todos nosotros. Feliz Día del Padre, papá. Te echaremos mucho de menos”, culminó la despedida de la republicana.

This morning I had to say goodbye to the smartest, sweetest, kindest, most decent man I have ever known. My heart is heavy knowing he is gone. He taught his kids the importance of faith, hard work, and grace. He was an amazing husband of 64 years, a loving grandfather and great… pic.twitter.com/bQIkH8QUyz

— Nikki Haley (@NikkiHaley) June 16, 2024