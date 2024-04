Al menos un muerto y decenas de heridos durante el paso de una tormenta en la costa central del Golfo

El paso de una tormenta en la costa central del Golfo dejó al menos un muerto y decenas de heridos este miércoles. En concreto, según informó el gobernador de Mississippi Tate Reeves, una persona murió en el condado de County; aunque aún no se desvelaron las causas de su muerte. Además, también aseguró que en el condado de Grenada otra persona resultó herida así como de la destrucción de varias viviendas a lo largo del estado:

Quiero proporcionar otra actualización sobre el clima severo que actualmente afecta a Mississippi. Me entristece anunciar que como resultado del mal tiempo, se ha reportado una muerte en el condado de Scott, así como una lesión en el condado de Grenada. Por favor oren por ellos y sus familias durante este tiempo difícil. Además, los informes preliminares indican que un total de 72 casas han sido dañadas o destruidas en los condados de Grenada, Hinds, Marshall, Scott, Warren y Yazoo. El estado de Mississippi sigue trabajando con los gestores de emergencias locales para evaluar los daños y responder según sea necesario. Por favor, continúe monitoreando las alertas de emergencia y preste atención al clima en su área.

