A mediados de abril, y con inicio en la Universidad de Columbia, se desataron protestas estudiantiles antisemitas en una variedad de campus universitarios. Desde la Universidad de Texas en Austin y hasta la Universidad de California en Los Ángeles, los manifestantes acamparon, realizaron destrozos e impidieron el normal funcionamiento de sus respectivas instituciones educativas. En este contexto, el senador Marco Rubio le llevó una propuesta a la Administración Biden para penalizar a los estudiantes extranjeros que hayan participado.

La propuesta del republicano de Florida, quien está en la lista final de Donald Trump para ser su compañero de fórmula en noviembre, consiste en cancelar las visas y deportar a los estudiantes extranjeros que hayan sido parte de las protestas, alegando que "aquellos individuos en Estados Unidos que defienden opiniones en apoyo de organizaciones terroristas extranjeras, están violando su visa".

El senador le hizo llegar su iniciativa al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como así también al secretario de Estado, Antony Blinken.

Since October, I've called for pro-Hamas protesters, on a visa, to be deported.

Espousing terrorist views violates the terms of the U.S. visas. This applies to students & faculty on college campuses.

Urged the admin again in a letter to take action on deporting visa… pic.twitter.com/V4r6ZO5E5e

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) May 9, 2024