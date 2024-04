En una escena similar a la de la Universidad de Columbia, estudiantes protagonizaron una protesta antisemita en el campus de la Universidad de Texas en Austin (UT). Del mismo modo, fueron arrestados minutos después por las autoridades locales,

La manifestación comenzó temprano y fue organizada por el Comité de Solidaridad Palestina, quienes pidieron que la institución educativa se “despojara de la muerte”, haciendo alusión al conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

En concreto, los participantes se aglomeraron en el Greg Gym a las 11:40 A.M. para exigir que la UT condene al Estado judío.

UT Austin right now. Protesters and DPS in a standoff on the main drag of campus pic.twitter.com/OipxvXDbWC

"Siguiendo los pasos de nuestros camaradas del SJP de Columbia, Rutgers-New Brunswick, Yale y muchos otros en todo el país, estableceremos LA UNIVERSIDAD POPULAR PARA GAZA y exigiremos a nuestra administración que se deshaga de la muerte", publicaron desde la organización en las redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram.

"Ocuparemos el espacio durante todo el día, así que asegúrese de traer mantas, comida y agua, mascarillas y mucha energía. Como recordatorio, asegúrese de respetar nuestro espacio y escuchar a los organizadores para ayudar a mantener a todos a salvo", sumaron.

This is America ... pic.twitter.com/4BnSnLxgHZ

At least 4 people arrested ! 👎🏻

Minutos después, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) fueron enviados al lugar con un equipo antidisturbios, quienes fueron apodados como "fascistas" por los manifestantes. Los enfrentamientos comenzaron poco después, cuando las autoridades intentaron despejar el lugar, lo que derivó en algunos arrestos.

Los estudiantes armaron también una cadena humana para impedir el paso de las autoridades, que luego se vieron reforzadas con la llegada de agentes a caballo y en motocicleta para terminar de dispersar al gentío.

El gobernador de Texas, Gregg Abott, se expresó sobre lo sucedido en sus redes sociales, donde destacó el accionar de las fuerzas del orden y pidió la expulsión de los estudiantes involucrados en la protesta antisemita.

"Las detenciones se están realizando en este momento y continuarán hasta que la multitud se disperse. Estos manifestantes deben ir a la cárcel. El antisemitismo no será tolerado en Texas. Punto. Los estudiantes que participen en protestas llenas de odio y antisemitismo en cualquier colegio o universidad pública de Texas deben ser expulsados", escribió en su cuenta de X.

Arrests being made right now & will continue until the crowd disperses.

These protesters belong in jail.

Antisemitism will not be tolerated in Texas. Period.

Students joining in hate-filled, antisemitic protests at any public college or university in Texas should be expelled. https://t.co/XhLlQdvUl0

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 24, 2024