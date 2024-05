Manifestantes antisemitas tomaron un edificio en la Universidad de California en Irvine: los estudiantes fueron invitados a evacuar el lugar

Las protestas antisemitas regresaron a los campus universitarios, esta vez en la Universidad de California en Irvine. Cientos de manifestantes ingresaron a la de conferencias de Ciencias Físicas y posteriormente bloqueando el edificio. Las autoridades lanzaron un comunicado que alentaba a los estudiantes a buscar refugio mientras llamaban a la Policía local, que arribó al lugar poco después.

Poco después los manifestantes, que llevaban banderas palestinas, irrumpieran en el edificio, las autoridades emitieron un comunicado aconsejando a sus estudiantes evacuar el lugar.

"Se recomienda a cualquier persona que se encuentre actualmente en edificios en las cercanías de la protesta que salga de los edificios y abandone el área en este momento. Por favor, ignore todas las órdenes anteriores de refugiarse en el lugar. Si puede, salga inmediatamente y continúe evitando el área de protesta hasta nuevo aviso", expresaron desde la Universidad de California en Irvine, cuyas clases fueron canceladas para lo que restaba de la jornada del 15 de mayo.

zotALERT: All UCI classes are canceled for today 5/15/24. Staff are advised to work remotely for tomorrow 5/16/24.

Please continue to avoid the protest area.

For more information please visit https://t.co/IEqIP7afn7

— UC Irvine (@UCIrvine) May 15, 2024