Lia Thomas no participará en los JJOO tras rechazar el Tribunal de Arbitraje Deportivo su recurso

Lia Thomas no estará en los Juegos Olímpicos. El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó el recurso presentado por el nadador trans contra la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) tras la prohibir este organismo en 2022 la participación de personas que "hayan sufrido cualquier parte de la pubertad masculina".

Great news! Lia Thomas won't be able to compete in women's category at the Olympics or any other elite competition.

He has just lost his legal battle in Court of Arbitration for Sport ruling.

This is a victory for women and girls everywherehttps://t.co/fEZc47K0FA

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) June 12, 2024