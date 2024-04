Legisladores radicales demócratas critican la actuación policial en plena escalada de las protestas universitarias contra Israel

Mientras que las fuerzas del orden de Nueva York detenían a más de 100 manifestantes que protestaban contra Israel cerca de la casa del líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer, y a pesar de las marchas con bengalas hacia los cuarteles generales de la Policía de la Gran manzana del pasado lunes, congresistas de izquierda radical como Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) o Jamaal Bowman llegaron a condenar la actuación policial, advirtiendo de que se está poniendo en peligro las vidas de los participantes en las "manifestaciones pacíficas" por culpa de "un atroz fracaso de liderazgo".

Calling in police enforcement on nonviolent demonstrations of young students on campus is an escalatory, reckless, and dangerous act. It represents a heinous failure of leadership that puts people’s lives at risk. I condemn it in the strongest possible terms. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 24, 2024

Bengalas hacia la sede de la Policía de NY

La Policía reportó la detención de decenas de participantes en las protestas en la Universidad de Columbia en los últimos días, un centenar de ellos (300, según Freedom Tv) por participar en una concentración cerca del domicilio de Schumer. Durante la jornada del lunes, más de 150 manifestantes fueron detenidos y, en la madrugada cientos de ellos se dirigieron con bengalas hacia la sede de la Policía de Nueva York exigiendo la liberación de sus compañeros arrestados.

Acuerdo para comenzar a desmantelar el campamento de tiendas en Columbia

En el campus, en lo que los estudiantes rebeldes han llamado "zona liberada" también se produjeron enfrentamientos cuando varios agentes trataron de desmontar el campamento de tiendas. La Universidad dio hasta las 00.00 del 24 de abril para desmantelarlo, un plazo que se amplió a las 8 de la mañana en un primer momento mientras nuevos estudiantes trataban de acceder para unirse a sus compañeros. Los responsables académicos y representantes de alumnos mantuvieron negociaciones durante toda la noche. El speaker de la Cámara de Representabtes Mike Johnson anunció que se reunirá con estudiantes judíos para conocer de primera mano su situación.

Poco antes de que se cumpliera el segundo plazo, las autoridades anunciaron que habían alcanzado un acuerdo y que comenzarían a "desmantelar y retirar un número significativo de tiendas" desde la mañana del miércoles, por lo que ampliaban el plazo para continuar negociando durante 48 horas más. La universidad destacó, según CNN, que los propios estudiantes "han tomado medidas para que el campamento sea acogedor para todos y han prohibido el lenguaje discriminatorio o de acoso" y . Además, se comprometieron a cumplir con los requisitos de seguridad de la Policía, que permanece alrededor de las instalaciones y "se asegurarán de que los no afiliados a Columbia se marchen".

Hundreds Rush to Columbia Encampment as Midnight Deadline to Disperse Approached As a midnight deadline at Columbia University Encampment to REACH AGREEMENT on how to disperse approached, hundreds of students rushed to the lawn for support. Deadline was extended to 8am, with no… pic.twitter.com/8bU4RsNTTo — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) April 24, 2024

The Squad apoya a los manifestantes

La situación, que ha llevado a las autoridades de la universidad a anunciar que las clases se reanudarán en un modelo híbrido durante lo que queda de semestre, es, sin embargo, percibida de una manera totalmente diferente por los miembros radicales de The Squad, para quien los estudiantes "antiguerra" son víctimas de "represión". Además de AOC, sus colegas Bowman, Cori Bush o Rashida Tlaib cargaron contra los agentes y quienes piden mayor contundencia contra los manifestantes. Bush acusó a "agitadores" de infiltrarse entre los manifestantes para desacreditar y restar fuerza al mensaje.

I condemn any potential police action on Columbia University's campus. As an educator who personally experienced the over policing of our schools, this is personal to me. We must resist right-wing demagoguery and stop suppressing peaceful protest if we are to keep students safe. — Congressman Jamaal Bowman (@RepBowman) April 24, 2024

As a Ferguson activist, I know what it’s like to have agitators infiltrate our movement, manipulate the press, & fuel the suppression of dissent by public officials & law enforcement. We must reject these tactics to silence anti-war activists demanding divestment from genocide. — Cori Bush (@CoriBush) April 23, 2024