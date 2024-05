Las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido golpean a los rebeldes hutíes en Yemen

Las Fuerzas estadounidenses y británicas en Oriente Medio golpearon posiciones de los rebeldes hutíes en el Yemen, según atestiguaron fuentes locales y el Gobierno de Rishi Sunak. Se trata de ataques aéreos en respuestas a los ataques de los terroristas yemeníes contra los barcos mercantes que circulan por el Mar Rojo.

El Mando Central de los Estados Unidos comunicó por su parte que las fuerzas estadounidenses acabaron con ocho aparatos aéreos no tripulados operados por los rebeldes hutíes. Se suman a ellos dos posiciones de lanzamiento de misiles controladas por los hutíes en territorio yemení.

At approximately 8:40 p.m. (Sanaa time) May 28, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two missile launchers in an Iranian-backed Houthi-controlled area of Yemen.

Separately, at approximately 11:30 p.m. (Sanaa time) on May 28, Iranian-backed Houthis… pic.twitter.com/ZfKTYFY6jd

