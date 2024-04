La Policía expulsa a los manifestantes anti-Israel del campus de la Universidad de Yale

La Policía intervino finalmente en el campus de la Universidad de Yale para desalojar por las fuerzas a los cientos de estudiantes y activistas anti-Israel que se congregaron en el lugar desde el fin de semana.

En varios videos que circulan por las redes sociales se pueden apreciar a los agentes de los departamentos de Policía de New Haven y de la propia Universidad de Yale dirigirse a los estudiantes antes de comenzar a realizar algunas detenciones.

BREAKING: Police have just told protestors at Yale they will be arrested if they don’t leave: pic.twitter.com/58ku4S6Iwh

Los agentes de Policía pidieron a los activistas desalojar el lugar que ocupaban en el campus con tiendas de campaña y pancartas y dirigirse a las calles aledañas. En caso de no obedecer, advierte un agente con megáfono, corren el riesgo de ser arrestados.

Las promesas de la Policía se cumplieron y varios activistas fueran detenidos por los agentes. De acuerdo con algunas fuentes presentes en el lugar, habría al menos 47 detenidos. Estas detenciones se produjeron cuando un nutrido grupo de activistas se opuso al avance de los agentes de Policía y se encadenó con los brazos en medio de la plaza ocupada.

BREAKING: Police have flooded the encampment and given the warning, banging tents as they entered.

Students have locked arms around the flagpole, signaling their willingness to be arrested.

The crowd, several of whom are in tears, have begun singing “We shall not be moved.” pic.twitter.com/gyHXCXnbDZ

— Thomas Birmingham (@thomasbirm) April 22, 2024