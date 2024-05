La Policía desmantela el campamento pro-Hamás de la UCLA y detiene a más de 130 vándalos tras una batalla campal

Tras más de una hora de batalla campal y una tensa noche, la policía consiguió finalmente desmantelar el campamento lleno de vándalos pro-Hamás que ocupaban el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Los agentes tuvieron que emplearse a fondo y utilizar gases lacrimógenos frente a los radicales que se habían atrincherado y que los atacaron con botellas y vaciando extintores contra ellos. Los enfrentamientos se saldaron con numerosos heridos y al menos 132 detenidos. Las clases se suspendieron durante varios días.

UCLA 🚨: It’s 0544 , the encampment is now in complete police control. Handful of protestors remain. The encampment is officially over.

It’s morning, birds chirping, I am signing off. Thanks for all the new followers, and all the pages/friends/colleagues who shared my work. 🫡 pic.twitter.com/FlJJQDs65O

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) May 2, 2024