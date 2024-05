La policía de la Universidad de Virginia detiene a 25 manifestantes antiisraelíes mientras desalojaba un campamento ilegal

Este sábado la policía de la Universidad de Virginia se enfrentó a manifestantes antiisraelíes luego de que estos organizaran un campamento catalogado como “ilegal” en el campus universitario.

De acuerdo con Fox News Digital, antes de que explotaran los enfrentamientos, el Departamento de Policía Universitaria (UPD) declaró que el campamento no estaba permitido en el campus y el jefe de policía universitaria, Tim Longo, le dio diez minutos a un grupo de manifestantes antiisraelíes para abandonar el área cerca de la Capilla Universitaria en Charlottesville.

Posteriormente, a las 8:15 a. m., los funcionarios intentaron sacar las tiendas de campaña puestas de forma ilícita, pero se encontraron con una fuerte oposición de los manifestantes, obligando a la policía a aplicar el uso de la fuerza para desalojar el campamento.

"Las autoridades se encontraron nuevamente con agitación, cánticos y gestos violentos, como lanzamiento de objetos", informó la Universidad de Virginia. "A partir de las 14:30 horas, la UPD dio a la multitud tres advertencias verbales de que se declararía una reunión ilegal si los manifestantes se negaban a abandonar la zona".

En los vídeos que recorrieron las redes sociales se puede apreciar como la policía universitaria desalojó los campamentos con gases lacrimógenos y balas de pintura para dispersar y remover a los manifestantes.

JUST IN: Chaos breaks out at University of Virginia as Virginia State Police spray tear gas and arrest pro-Palestine protesters.

The incident was triggered after the protests at the school hit a “turning point” on Friday evening.

After the school refused to comply with all of… pic.twitter.com/vb9IprrSwB

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 4, 2024