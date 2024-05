Los defensores de la eutanasia han dado una vuelta de tuerca a su mensaje en defensa de lo que ellos consideran el derecho a morir con dignidad. Ya no se trata de enfermos a los que vivir suponía una condena por el dolor constante que sufrían, como han venido repitiendo en sus tradicionales campañas internacionales. Ahora se trata de lanzar la idea de que elegir el momento de morir es algo romántico, ya sean jóvenes -incluso niños- que consideran que no pueden más, matrimonios mayores -o no tan mayores- "para morir a la vez". Unos discursos que obvian la realidad de los países donde se ha legalizado, donde se han disparado los casos y en los que las leyes permiten cada vez un mayor número de supuestos, llegando incluso a permitir su aplicación a menores sin consentimiento paterno.

El caso de Zoraya ter Beek ha aparecido en los medios de todo el mundo y se ha viralizado en las redes sociales. Se trata de una joven neerlandesa, de 28 años, que vive con su pareja -a la que ama- y dos gatos, según apostilla ella misma en una entrevista con The Free Press, a la que han concedido la eutanasia a principios de mayo. Sin embargo, Ter Beek no sufre ninguna dolencia terminal ni una enfermedad degenerativa incurable. En su caso, está cansada de vivir con autismo, un desorden de personalidad límite y depresión. El momento en el que decidió morir fue cuando los doctores le dijeron que "no podían hacer nada más" por ella.

En ese momento, Ter Beek decidió pedir la eutanasia. "Siempre tuve muy claro que si no mejoraba, no podría seguir haciendo esto". Para representar su elección, la joven se tatuó un "árbol de la vida al revés. Mientras que el árbol de la vida representa el crecimiento y los nuevos comienzos, mi árbol es todo lo contrario. Está perdiendo sus hojas, se está muriendo. Y una vez que el árbol murió, el pájaro salió volando de él. No lo veo como mi alma marchándose, sino más bien como yo misma liberándome de la vida".

