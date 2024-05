Kevin Spacey responde a Channel 4 ante el inminente estreno del documental en su contra

Kevin Spacey respondió a Channel 4 ante el inminente estreno del documental en su contra. La cadena británica tiene previsto estrenar, el próximo lunes 6 de mayo, la serie Spacey Unmasked, un trabajo de dos episodios que emitirá en dos días consecutivos y que tratará en profundidad el caso del intérprete reconocido por su papel en House of Cards.

De esta forma, explica Channel 4 en la sinopsis del documental, Spacey Unmasked "investiga la conducta de Spacey y habla con varios hombres ajenos al caso [del año pasado] sobre sus experiencias con Kevin Spacey, casi todos los cuales nunca han hablado antes".

Pero, afirmó el intérprete, a él no le permiten dar su versión de los hechos. Y no es porque él no lo haya intentado. Según explicó mediante su cuenta de X, él solicitó a la cadena británica que le dieran 7 días para responder a las acusación. Petición a la que Channel 4 "se ha negado":

Durante la última semana, he pedido repetidamente que @Channel4 me conceda más de 7 días para responder a las acusaciones formuladas contra mí desde hace 48 años y me proporcione detalles suficientes para investigar estos asuntos. Channel 4 se ha negado alegando que considera que pedir una respuesta en 7 días a acusaciones nuevas, anónimas y no específicas es una "oportunidad justa" para que yo refute cualquier acusación que se haya hecho contra mí.

Kevin Spacey asegura que "no se quedará callado"

Sin embargo, Kevin Spacey no dejará que lo ataquen sin pruebas. El actor, al que la Justicia británica declaró no culpable por los nuevos cargos de delitos sexuales en julio de 2023, aseguró que no permitiría que se le atacase "en un intento desesperado de conseguir audiencia":

No voy a quedarme sentado y ser atacado por un "documental" unilateral de una cadena moribunda sobre mí en su intento desesperado de conseguir audiencia. Hay un canal adecuado para tratar las acusaciones contra mí y no es Channel 4. Cada vez que se me ha dado el tiempo y un foro adecuado para defenderme, las acusaciones han fracasado bajo escrutinio y he sido exonerado.

Además, reveló el actor, se ha cansado de esperar a que alguien le dé la oportunidad de explicarse. Por ese motivo, previo a la emisión del documental, el intérprete confirmó que dará su propia versión de los hechos. Eso sí, mediante una publicación en su perfil de X.

Una decisión mediante la cual espera dejar "sin palabras" tanto a Channel 4 como a Roast Beef TV pero que, afirmó, le tranquilizará al permitirle dar su versión de lo sucedido: "Sintonice este fin de semana para ver mi respuesta en http://X.com/kevinspacey. Channel 4 y Roast Beef TV pueden quedarse 'sin palabras', pero yo ya no lo estaré", aseguró Spacey.