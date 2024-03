Kate Middleton: difunden su primera fotografía oficial desde su cirugía hace dos meses

Con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido, Kate Middleton, princesa de Gales, se dejó ver en su primera fotografía oficial desde que se operó hace dos meses.

"Gracias por sus amables deseos y su continuo apoyo durante los dos últimos meses", se puede leer en el texto que acompaña a la imagen, difundida por las cuentas oficiales de los príncipes de Gales. "Feliz Día de la Madre".

En la imagen, Kate está rodeada de sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis:

La princesa debió someterse a una operación abdominal programada a mediados de enero. Permaneció hospitalizada doce días en una clínica privada de Londres. La Casa Real informó apenas realizada la intervención que el tratamiento había sido "un éxito" y que era poco probable que volviera a desempeñar sus funciones públicas hasta pasada Semana Santa.

A pesar del comunicado oficial, las redes sociales se llenaron de teorías sobre el estado de la duquesa, asegurando que había sido inducida a un coma, que tenía cáncer o, incluso, que había muerto. Unas supuestas fotografías no oficiales de hace unos días ayudaron a exacerbar estas especulaciones, que la imagen oficial buscaría contrarrestar.

