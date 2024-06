Israel: mueren cuatro nuevos soldados de las FDI a causa de una trampa explosiva en Gaza

Pese a la resolución de alto el fuego aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), los combates continúan en Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este martes de que el lunes cuatro soldados israelíes murieron en la Franja a causa de una trampa explosiva.

Se tratan de cuatro miembros de la infantería israelí con edades comprendidas entre los 19 y los 24 años. Las FDI dieron sus nombres. Son Tal Pshebilski Shaulov, de Gedera; Eitan Karlsbrun, de Modiin; Almog Shalom, de Hamadia; y Yair Levin, de Givat Harel. Todos ellos eran miembros de la unidad de reconocimiento de la brigada Givati. Operaban en el sur de la Franja de Gaza en el momento de su muerte. De acuerdo con el Times of Israel, Shalom y Levin estaban aún en periodo de instrucción y Shaulov era su comandante de compañía. Levin es nieto del exparlamentario del Likud Moshe Feiglin.

Four Israeli soldiers were killed by a blast in a booby-trapped building in southern Gaza's Rafah yesterday, the military announces.

The slain soldiers are named as:

Maj. Tal Pshebilski Shaulov, 24, from Gedera

Staff Sgt. Eitan Karlsbrun, 20, from Modiin

Sgt. Almog Shalom

