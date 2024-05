Israel confirma el asesinato de un nuevo rehén en Gaza

El Gobierno de Israel confirmó el asesinato de uno de los rehenes en Gaza que fue capturado por Hamás tras los ataques terroristas del 7 de octubre.

Se trata de Dror Or, de 49 años, quien fue asesinado y su cuerpo se encuentra retenido en Gaza de acuerdo con la denuncia del kibutz Be'eri, la comunidad donde vivía Or.

Este kibutz fue una de las comunidades más afectadas por el ataque terrorista de Hamás.

“Estamos desconsolados al compartir que Dror Or, quien fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre, fue confirmado como asesinado y su cuerpo se encuentra retenido en Gaza”, informó el Gobierno de Israel.

“La esposa de Dror, Yonat, fue asesinada el 7 de octubre. Sus hijos Alma (13) y Noam (17), que fueron rehenes de Hamás y liberados en noviembre, ahora son huérfanos junto con su hermano mayor Yahli. Que el recuerdo de Dror sea una bendición”, añadió el gobierno, que no especificó cómo se enteró de la muerte de Or.

