Israel anuncia la muerte de un soldado por un ataque de Hezbolá

Un soldado israelí murió en el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano. Refael Kauders, de 39 años, falleció tras un ataque con dos drones explosivos que también habría dejado al menos nueve militares heridos.

El ataque se produce en plena escalada de tensiones entre el grupo terrorista Hezbolá, aliado de Hamás e Irán, y el Gobierno israelí. El miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió una respuesta contundente a los últimos ataques de Hezbolá. Horas más tarde, la milicia chiita libanesa estalló un aparato aéreo no tripulado en la localidad norteña de Hurfeish.

Hezbolá ataca las zonas norteñas de Israel desde el 8 de octubre, un día después del ataque sorpresa de Hamás que dio inicio a la guerra. El área lleva evacuada desde entonces.

Estos ataques en el norte dejaron al menos 15 soldados y 11 civiles muertos en el lado israelí desde el inicio de la guerra, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El saldo total desde el comienzo de la guerra es de 645 soldados muertos, 294 de ellos dentro de Gaza.

Las FDI atacaron la víspera del jueves una escuela de las Naciones Unidas donde, aseguran fuentes israelíes, se escondían terroristas de la unidad especial Nukhba Forces que "participaron en la masacre del 7 de octubre".

"Antes del ataque, se tomaron una serie de medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles no implicados durante el ataque", aseguraron las tropas israelíes. La ofensiva, explicaron, se produjo en tres aulas lejos de donde se encontraban los civiles palestinos. Fue pospuesto dos veces para garantizar la seguridad de estos últimos, añadieron, y se realizaron inspecciones aéreas.

Las autoridades israelíes llevan tiempo denunciando que Hamás utiliza edificios sensibles, como escuelas y hospitales, para esconder armamentos y lanzar ataques. Es el caso del hospital Al Shifa, el centro médico más grande de Gaza, o una sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Lo mismo aseguraron del ataque más reciente, en una escuela administrada por la UNRWA -organización cuestionada por sus vínculos con Hamás-. Desde este centro educativo, los terroristas realizaban ataques y se refugiaban de la respuesta israelí.

🔴Eliminated: several Hamas and Islamic Jihad terrorists who embedded themselves inside of an @UNRWA school.

IAF fighter jets conducted a precise strike on a Hamas compound embedded inside the school in the area of Nuseirat. These terrorists belonged to the Nukhba Forces and… pic.twitter.com/2AX28twfVs

— Israel Defense Forces (@IDF) June 6, 2024