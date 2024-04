Irán y Hamás disfrutan a lo lejos de las marchas antisemitas en las universidades de Estados Unidos: "Era solo cuestión de tiempo"

Las universidades a lo largo y ancho de Estados Unidos han atestiguado una serie de protestas estudiantiles de corte antisemita. El detonante fue la de la Universidad de Columbia, que incluso contó con la participación de la hija de la congresista Ilhan Omar (D-MN), para luego contagiar la costumbre a la Universidad de Texas en Austin y Universidad del Sur de California (USC). A la distancia, los líderes de Irán y Hamás están celebrando todo lo que ven.

Las protestas incluso están teniendo impacto en los dirigentes universitarios, por ejemplo en la USC, donde anunciaron que iban a cancelar la ceremonia principal de graduación debido a la tensión presente en el campus.

A lo lejos, precisamente desde Medio Oriente, Ali Khamenei, líder supremo de la República Islámica de Irán, celebró las manifestaciones antisemitas en los Estados Unidos.

Western governments say the Resistance Front is terrorism. This comes at a time when people flew Hezbollah’s flag in a street in the US. The people of the world are supporting the Resistance Front because they are resisting & because they are against oppression. pic.twitter.com/8nvRDlh8nw

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 24, 2024