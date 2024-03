Indignación con Doritos por fichar a un polémico trans que hizo apología del abuso a niños y pidió aniquilar la familia

La empresa PepsiCo, en España, que fabrica el afamado snack Doritos, está enfrentando una reacción furiosa en redes sociales luego de realizar una “colaboración pagada” con el polémico cantante y activista transgénero Iván González Ranedo​, más conocido por su nombre artístico, Samantha Hudson.

Hudson, en una colaboración para la campaña “Crunch Talks” de Doritos, publicó un vídeo en TikTok la semana pasada conversando con la influencer Alba Moreno.

Si bien la publicación pasó en gran medida desapercibida, el lunes muchos usuarios dieron con la campaña y recordaron los peores antecedentes de Hudson; como sus polémicos tweets del 2015 donde aseguró odiar a “las mujeres violadas” o sus controvertidas canciones donde se burla abiertamente del Jesucristo, el cristianismo, la virgen María y la Iglesia católica con letras obscenas que hacen alusión a sus preferencias sexuales.

Los usuarios en redes sociales, especialmente en España, no dudaron en llamar al boicot contra Doritos en particular y los productos de PepsiCo en general tras ver la colaboración con Hudson, en una movida similar a la campaña del 2023 en redes contra la cerveza Bud Light tras lanzar una campaña con el influencer trans Dylan Mulvaney.

De hecho, la polémica es tan grande que, incluso, trascendió España, con influencers conservadores en Estados Unidos sumándose al boicot y cuestionando la decisión de PepsiCo de contratar a Samantha Hudson para su campaña “Crunch Talks”.

Doritos is doubling down on wokeness by hiring Samantha Hudson, a transgender “woman” and self-admitted p*do as its brand ambassador in Spain, resulting in calls for the boycott of the company's products.

He has expressed a desire to be with 12 year old girls. In addition to… pic.twitter.com/XdNSf3WLZI

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 4, 2024