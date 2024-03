Illinois: la Policía detiene a un sospechoso por los apuñalamientos de Rockford que dejaron 4 muertos y 5 heridos

Este miércoles, la ciudad de Rockford, Illinois, fue sacudida por un ataque con un arma blanca que dejó al menos cuatro personas muertas y otras cinco heridas. Las autoridades locales ya detuvieron a un sospechoso.

La jefa de policía de Rockford, Carla Redd, señaló que un hombre llevó a cabo el brutal ataque, apuñalando a varias personas. El primer llamado de emergencia se recibió alrededor de la 1:14 de la tarde en la cuadra 2300 de Holmes Street, seguido rápidamente por más llamadas que indicaban la magnitud del suceso. Las múltiples escenas del crimen se extendieron tanto en Rockford como en el condado de Winnebago, dispersas en varias calles.

Según las autoridades, el ataque cobró la vida de cuatro personas: una niña de 15 años, una mujer de 63 años, un hombre de 49 años y otro de 22 años. Además, otras cuatro personas sufrieron heridas graves, mientras que una se encuentra en estado crítico.

El Departamento del Sheriff del condado de Winnebago informó que el sospechoso de los ataques, un hombre de 22 años, fue detenido cerca de los lugares de los crímenes y está siendo interrogado. Aún no se han presentado cargos en su contra.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre un posible motivo del ataque, pero las autoridades creen que no hay otros sospechosos prófugos involucrados.

El alcalde de Rockford, Tom McNamara, reaccionó al ataque, expresando su conmoción y asegurando que se están tomando medidas para brindar apoyo a los afectados y prevenir futuros incidentes similares.

“Creo que, como la mayoría de los habitantes de Rockford, estoy totalmente conmocionado por este acto de violencia y el impacto que está teniendo ahora en las vidas de varias familias. Así que ciertamente, mis oraciones están con ellos ya que apenas están comenzando a lidiar con lo que serán días y semanas realmente difíciles en el futuro”, expresó el alcalde de Rockford, Tom McNamara.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también ofreció sus condolencias tras la tragedia. "Mi equipo y yo hemos estado monitoreando la situación en Rockford y hemos ofrecido todo nuestro apoyo (...) Mientras esperamos más información, nuestros pensamientos están con las familias y seres queridos de las víctimas.", expresó.

My team and I have been monitoring the situation in Rockford and have offered our full support to @tmcrkfd.

Grateful for the first responders who were on the scene.

As we await more information, our thoughts are with the families and loved ones of the victims. https://t.co/O7GQuV6iHa

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) March 27, 2024