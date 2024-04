ICE arresta a un migrantes ilegal que admitió ser miembro del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

Un presunto miembro de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, fue arrestado este viernes tras una solicitud de detención de inmigración emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Yerbin Benjamín Lozada Muñoz, quien anteriormente fue arrestado y liberado en relación con un allanamiento en una residencia en la ciudad de Nueva York que contenía drogas y armas de fuego, fue detenido nuevamente en durante una parada de tráfico en el condado de Nassau.

Después de su detención, Lozada Muñoz admitió ser miembro de la organización criminal transnacional y reveló que también había estado en prisión en Venezuela por robo y resistencia al arresto.

De acuerdo con un comunicado del ICE que recibió el periodista Bill Melugin, Muñoz ingresó ilegalmente a Estados Unidos alrededor del 3 de octubre de 2022 y fue arrestado cerca de Eagle Pass, Texas. En aquel momento fue puesto en libertad condicional debido al hacinamiento en un centro de detención de ICE en El Paso, pero no se presentó en la oficina de Operaciones de Deportación de ICE dentro del plazo estipulado, violando así las condiciones de la libertad condicional.

BREAKING: ICE says they’ve arrested another one of the Bronx squatters, a Venezuelan illegal alien who spent time in Venezuelan prison & is a suspected member of the Tren De Aragua gang. He crossed illegally into Eagle Pass, TX in October 2022 & was released into the US & never… pic.twitter.com/QobA9FXQsN

El 1 de abril, la policía del condado de Nassau arrestó a Muñoz por el hurto de más de 1.000 dólares, lo que llevó a ICE a presentar una solicitud de retención y justo al salir de la cárcel del condado, fue arrestado nuevamente. Vale la pena mencionar que, en este condado, a diferencia de la ciudad de Nueva York, las autoridades locales no tienen prohibido cooperar con inmigración.

El hombre de 25 años también había sido arrestado en Nueva York el 27 de marzo junto con otros venezolanos que ocupaban ilegalmente una casa en el Bronx. Las autoridades lo detuvieron a él y los otros inmigrantes tras una operación donde se encontraron drogas y armas en la residencia. Pero a pesar de los múltiples cargos que enfrenta por posesión de armas, drogas y municiones, las autoridades lo dejaron en libertad mientras espera ser proceso.

"Otro ejemplo aquí de un presunto miembro del Tren de Aragua que fue liberado en los Estados Unidos", criticó Melugin, señaló Melugin, destacando la urgencia de contar con acceso a registros confiables de Venezuela para verificar los antecedentes de los migrantes de ese país.

"Este tipo pasó un tiempo en la prisión de Venezuela y fue declarado culpable de múltiples delitos, pero aún así fue liberado en Estados Unidos ¿Por qué? No tenemos acceso a registros/bases de datos de Venezuela. ¿Hasta qué punto se puede “verificar” realmente a estos venezolanos?", cuestionó.

Another example here of a suspected Tren De Aragua member being released into the US and shows why DHS claims of “vetting” at the border should be scrutized. This guy spent time in VZ prison & was convicted of multiple crimes, yet he was still released into U.S.

Why? We don’t…

— Bill Melugin (@BillMelugin_) April 5, 2024