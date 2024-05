Humza Yousaf oficializa su dimisión como primer ministro de Escocia tras la elección de John Swinney para sustituirlo

Humza Yousaf ya es historia. El ya exprimer ministro de Escocia envió su carta de renuncia al rey Carlos tras elegir el Partido Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) a John Swinney para sustituirlo. Swinney, el único que presentó su candidatura, se comprometió a primar la economía y las políticas sociales frente a la Independencia.

This has been accepted and the Scottish Parliament has been notified.

Today @HumzaYousaf officially tendered his resignation in writing to His Majesty King Charles III.

Yousaf se despidió de su partido insistiendo en su discurso antiblanco y destacando el hito que supuso su elección: "Como joven musulmán, nacido y criado en Escocia, nunca podría haber soñado que un día tendría el privilegio de dirigir mi país; personas que se parecían a mí no ocupaban puestos de influencia política, y mucho menos dirigían gobiernos cuando yo era más joven". Además, se comprometió a seguir "defendiendo los derechos y las voces de quienes a menudo no son escuchados, ya sea en mi país o en el extranjero".

Congratulations to @JohnSwinney on becoming Leader of @theSNP and FM-elect.

John's central message has been one of unity. As a party, we must heed his call, whatever has happened in the past should remain there.

Let's get behind John & his team so they can deliver for Scotland. pic.twitter.com/Ep2XGXEVBH

