Guerra total Brasil-X: la Justicia investiga a Musk tras negarse a bloquear usuarios

El Tribunal Supremo de Brasil abrió una investigación contra Elon Musk tras el anuncio de éste de que levantará todas las restricciones impuestas por el juez Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Electoral Superior, a importantes cuentas de X en el país sudamericano, la mayoría cercanas al expresidente Jair Bolsonaro. En el auto, se acusa al magnate sudafricano de "instrumentalización criminal" de la red social, "obstrucción a la justicia, pertenencia a una organización criminal e incitación al crimen" y se le advierte de que la Justicia impondrá una multa de 100.000 reales (unos 20.000 dólares) diarios por cada perfil restablecido. Además, señala que los responsables legales de la compañía en Brasil enfrentarán cargos por "desobediencia a una orden judicial".

🚨 #BREAKING | Brazil's Supreme Court has just opened an investigation against Elon Musk for obstruction of justice by not allowing X accounts to be censored on the orders of Jorge Messias, Brazil's attorney general, along with Judge Alexandre de Moraes and President Lula. pic.twitter.com/dlbLyKV2iK — VOZ (@Voz_US) April 8, 2024

"Las redes sociales no son un territorio sin ley"

El juez destacó que "las redes sociales no son un territorio sin ley ni tierra de nadie", sino que deben respeto absoluto a las normas de Brasil. Según De Moraes, el magnate está respaldando el mensaje de "organizaciones criminales" a las que acusa de esparcir desinformación como justificación para cerrar sus perfiles en X.

La conducta de X constituye, en teoría, no sólo un abuso de poder económico, al tratar de impactar ilegalmente en la opinión pública, sino también una flagrante inducción e instigación al mantenimiento de diversas conductas delictivas practicadas por las milicias digitales investigadas, agravando los riesgos para la seguridad de los miembros del Tribunal Supremo -como es fácilmente apreciable en los diversos mensajes con contenido de odio realizados en apoyo de los colgados por Elon Musk- y para el propio Estado democrático de Derecho.

Musk acusa al juez de traicionar "descarada y repetidamente a la Constitución y al pueblo de Brasil"

El fallo es la respuesta del presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil a dos mensajes del magnate, en los que aseguraba que restablecería las cuentas afectadas, aunque le costara el cierre de la red en el país, y un segundo post en el que anunciaba que iba a proceder a publicar las peticiones de De Moraes a la compañía. Unos requerimientos que, según, Musk, "violan la ley brasileña". El CEO, además, arremetió duramente contra el juez: "Este juez ha traicionado descarada y repetidamente a la Constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser sometido a juicio político".

We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil. As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there. But principles matter more than… — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024

Coming shortly, 𝕏 will publish everything demanded by @Alexandre and how those requests violate Brazilian law. This judge has brazenly and repeatedly betrayed the constitution and people of Brazil. He should resign or be impeached. Shame @Alexandre, shame. — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

Las 'Twitter files' de Brasil, denunciadas por Musk y Shellenberger

El conflicto arrancó el pasado 3 de abril, cuando el periodista Michael Shellenberger publicó un hilo en X que bautizó como las Twitter Files de Brasil, en el que denunciaba "una amplia represión de la libertad de expresión dirigida por un juez del Tribunal Supremo llamado Alexandre de Moraes. De Moraes ha encarcelado a personas sin juicio previo por cosas que publicaron en las redes sociales. Ha exigido la expulsión de usuarios de las redes sociales. Y ha exigido la censura de publicaciones específicas, sin dar a los usuarios ningún derecho de apelación o incluso el derecho a ver las pruebas presentadas contra ellos". Todo ello con el fin de favorecer a Lula da Silva y su partido.

Las cosas se aceleraron el pasado sábado, cuando X y el propio Shellenberger denunciaron nuevas demandas de la Justicia brasileña para censurar más cuentas. El periodista lamentó que el país sudamericano está "al borde del abismo" y acusó directamente al presidente Lula participar "en el impulso hacia el totalitarismo. Desde que asumió el cargo, Lula ha aumentado masivamente la financiación gubernamental de los principales medios de comunicación, la mayoría de los cuales fomentan el aumento de la censura. Lo que están haciendo Lula y de Moraes es una violación escandalosa de la Constitución de Brasil y de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

X pide transparencia y respeto a la libertad de expresión a Brasil

El comunicado oficial de X, más comedido, denuncia que el requerimiento judicial no les indica por qué debían bloquear las cuentas, ni qué publicaciones de estos usuarios "supuestamente infringen la ley". Además, "Se nos prohíbe decir qué tribunal o juez emitió la orden, o por qué motivos. Se nos prohíbe decir qué cuentas se ven afectadas. Se nos amenaza con multas diarias si no cumplimos". Para terminar, X subraya que "creemos que estas órdenes no se ajustan al Marco Civil de Internet ni a la Constitución Federal brasileña, y las impugnamos legalmente siempre que es posible. El pueblo de Brasil, independientemente de sus creencias políticas, tiene derecho a la libertad de expresión, al debido proceso y a la transparencia por parte de sus propias autoridades".

X Corp. has been forced by court decisions to block certain popular accounts in Brazil. We have informed those accounts that we have taken this action. We do not know the reasons these blocking orders have been issued. We do not know which posts are alleged to violate the… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) April 6, 2024

Enfrentamiento al más alto nivel político de Brasil por la decisión de Musk

Los mensajes provocaron un gran revuelo en la red social, especialmente en Brasil donde figuras tan relevantes como el Fiscal General, Jorge Messias o la presidente del partido de Lula, Gleisi Hoffmann defendiendo al juez y acusando a Musk a atacar la soberanía nacional con su "injerencia" y abogaron por una regular urgentemente las redes sociales. Enfrente, Eduardo Bolsonaro defendió la postura del magnate, incluso compartiendo mensajes del político español Santiago Abascal, presidente de VOX, o del portugués André Ventura, líder de CHEGA. También se sumaron algunos de los afectados por la mordaza de la Justicia brasileña.

Ante la amenaza de cerrar la red, Musk aconsejó a los usuarios de X en Brasil descargarse una VPN para poder seguir conectándose.

To ensure that you can still access the 𝕏 platform, download a virtual private network (VPN) app https://t.co/ui55eq2KKp — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2024

Musk, "absolutista de la libertad de expresión"

Musk, que se autodefine como un "absolutista de la libertad de expresión", ya facilitó a varios periodistas los archivos sobre la censura -conocidos como Twitter files- que se vivió en EEUU como consecuencia de la pandemia del covid, así como las presiones de la Casa Blanca -y la connivencia de medios y redes sociales- para que ciertas opiniones y personas fueran censurados o bloqueados por defender postulados incómodos o que contradecían la versión oficial.