Grimes y Will Smith, protagonistas inesperados del primer fin de semana del Coachella

Ya está aquí el festival de música Coachella. La pequeña localidad de Indio, en California, se llenó el pasado fin de semana de gente con ganas de disfrutar de buena música. Y el evento no decepcionó. Lana del Rey, Bizarrap y el esperado reencuentro de No Doubt fueron los cabeza de cartel el pasado fin de semana y repetirán el siguiente.

Sin embargo, no fueron estos artistas los que más titulares acumularon durante el festival ya que ese papel lo ocuparon personalidades como Grimes, Will Smith o la cantante Taylor Swift. Solo una de estas personalidades tenía un puesto en el Coachella y su participación fue irregular. La cantante Grimes tuvo que enfrentarse a lo único que ningún artista quiere sufrir durante el Coachella y su equipo falló en el peor de los momentos: en plena actuación.

Problemas técnicos de Grimes durante el Coachella

Esto dejó imágenes que la artista no podrá olvidar fácilmente como cuando gritó al micrófono y sus nervios le jugaron una mala pasada ante miles de fans, tanto físicos como virtuales, que se quedaron impresionados al ver cómo la cantante no era capaz de solucionar los fallos técnicos o de aparentar tranquilidad ante los errores. Esto, a su vez, obligó a la artista a pedir perdón y a asegurar que estos fallos no se iban a volver a repetir durante el próximo show, que tendrá lugar este sábado:

Quiero pedir disculpas por los problemas técnicos con el show de esta noche. Yo quería volver con fuerza y por lo general siempre suelo manejar yo misma todos los aspectos de mi show. Sin embargo, para ahorrar tiempo esta fue una de las primeras veces que he subcontratado cosas esenciales. Tuve una mala sensación de antemano.

I want to apologize for the technical issues with the show tonight. I wanted to come back rly strong and usually I always handle every aspect of my show myself - to save time this was one of the first times I've outsourced essential things like rekordbox bpm's and letting… — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) April 14, 2024

Blur se enfada con los asistentes al Coachella

Damon Albarn, el conocido cantante del grupo musical Blur, salió del primer fin de semana del festival musical con un sabor agrio. El artista protagonizó un peculiar momento cuando, en un esfuerzo por animar a los espectadores, les pidió que cantarán con la banda algunos de sus temas más conocidos como "Girls & Boys", "Song 2" o "The Ballad of Darren".

Jamás sospechó que los asistentes al festival no responderían. Pero así fue. Y eso enfadó al artista que, durante su actuación, llegó a expresar su descontento con la siguiente frase: "Nunca nos volveréis a ver, así que es mejor que la cantes, ¿saben lo que estoy diciendo?". Una reacción que provocó multitud de comentarios en las redes sociales, en contra del artista que, de nuevo, subirá al escenario este fin de semana:

Este público de Coachella no se merece a Blur.

this coachella crowd doesn’t deserve blur pic.twitter.com/xBpys9qnkP — music struggles & wins (@musicstruggles1) April 15, 2024

Will Smith sube al escenario del Coachella con J. Balvin

El Coachella no sólo dejó momentos agridulces. Los asistentes también pudieron disfrutar de apariciones sorpresas como la de Will Smith. El actor, conocido, entre otros, por su papel en Men in Black, subió al escenario del festival musical para acompañar al artista J. Balvin. Will Smith volvió a meterse en la piel del cinematográfico personaje y, vestido con su traje completo y las gafas de sol que utiliza en el largometraje, acompañó a Balvin mientras ambos interpretaban la canción principal de la película de 1997.

Will Smith interpretando "Men In Black" en Coachella con J Balvin.

Will Smith performing Men In Black at Coachella with J Balvin. pic.twitter.com/TLbzdODZNx — Complex Pop Culture (@ComplexPop) April 15, 2024

La actuación fue breve y terminó con un set con temática extraterrestre en el que Balvin era arrastrado por bailarines vestidos, al igual que Smith, de negro, mientras el actor sacaba un Neuralyzer, el famoso dispositivo mediante el cual su personaje borraba las memorias de aquellos que veían ovnis en la película.

Olivia Rodrigo actúa junto a No Doubt

Uno de los momentos más esperados del evento musical era, sin lugar a dudas, el reencuentro de No Doubt. La banda, que se separó en 2004, volvió a reunirse para que su cantante, Gwen Stefani, volviese a interpretar temas tan conocidos como "Don't Speak" acompañada de sus compañeros de siempre.

Pero el reencuentro también sirvió para que la artista Olivia Rodrigo cumpliese su sueño. La cantante subió al escenario para actuar junto a una de sus bandas predilectas este sábado, para sorpresa de muchos de los asistentes al festival. Ellos ya sabían que podrían disfrutar de temas como "Sunday Morning" o "Spiderwebs" pero lo que no se esperaban era también contar con la actuación sorpresa de Rodrigo que salió al escenario mientras Gwen Stefani interpretaba "Bathwater", el tema que la banda lanzó en los 2000, y se unió al show dejando una escena que pocos podrán olvidar.

Necesitamos a No Doubt y a Olivia Rodrigo, de gira juntos después de esta actuación en el Coachella. Épica.

Taylor Swift, una asistente más al Coachella

No todos los artistas que acudieron al Coachella lo hicieron con la intención de actuar en el festival. Un ejemplo de ello fue la artista Taylor Swift. La cantante, que está de parón de su gira The Eras Tour, asistió al evento acompañada de su novio, Travis Kelce. Allí, ambos disfrutaron de los shows que ofrecían grupos como Bleaches o Ice Spice este sábado, con imágenes que se han vuelto virales como la de Kelce levantando sobre sus hombros a Swift sin ningún tipo de esfuerzo:

¡Travis Kelce levantó a Taylor Swift en #Coachella!

🎥 I Travis Kelce lifted Taylor Swift up at #Coachella! pic.twitter.com/jMEYs259Tl — Taylor Swift News (@DailyTSwiftNews) April 15, 2024

También se vio a la pareja acompañando a la artista Sabrina Carpenter y al actor Barry Keoghan así como a la intérprete de "Karma" disfrutando de la versión de este mismo tema que interpretó en el festival de musical Ice Spice.

Taylor Swift disfrutando de 'Karma' en #Coachella

🚨| Taylor Swift enjoying Karma at #Coachella pic.twitter.com/b6IPfVtsFW — The Eras Tour (@tswifterastour) April 14, 2024

#TaylorSwift y #TravisKelce fueron vistos con las parejas #JustinBieber y #HaileyBieber y #SabrinaCarpenter y #BarryKeoghan en el backstage de #IceSpice en #Coachella. 🎤