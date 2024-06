Fauci finalmente reconoce públicamente que mantener las escuelas cerradas durante el COVID por mucho tiempo fue un “error”

Este 18 de junio de 2024, casi tres años después del regreso a las clases en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci reconoció que mantener las aulas cerradas por mucho tiempo durante la pandemia fue un “error”.

Sin embargo, a pesar de que reconoció parcialmente el fallo del Gobierno, Fauci también quiso excusar su manejo de la pandemia, explicando que cerrar las escuelas en primaria instancia fue la decisión correcta y lo erróneo fue postergar el cierre durante muchos meses.

“Cerrar todo de inmediato, y aunque no lo cerramos completamente, aplicando el distanciamiento social mayor incluso en las escuelas, fue lo correcto. El problema fue cuánto tiempo se mantuvo, porque hubo una disparidad en todo el país”, explicó el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) al copresentador de "CBS Mornings", Tony Dokoupil en una entrevista este martes.

“Si vuelves y miras en YouTube, seguí diciendo que cerraran los bares y abrieran las escuelas lo más rápido y seguro posible. Inicialmente, cerrar las escuelas fue correcto”, insistió Fauci.

Pero después reconoció: “No fue buena idea mantener [los cierres] durante un año”.

“Entonces, ¿fue un error en retrospectiva?”. replicó Dokoupil. “¿No lo repetiremos?”.

“Absolutamente sí”, reconoció Fauci, que acudió al programa para hablar de sus nuevas memorias "On Call: El viaje de un médico al servicio público".

🇺🇸FAUCI: KEEPING SCHOOLS CLOSED WAS A MISTAKE

CBS:

"Many are questioning what we learned from COVID, especially about school closures. Was that a mistake?"

Fauci:

"The initial closure was necessary due to the surge in cases. The problem was how long schools stayed closed. I… pic.twitter.com/hD2oRea5Na

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 19, 2024