Fallece Alice Stewart, asesora republicana y comentarista política

La reconocida asesora republicana y comentarista política Alice Stewart falleció a los 58 años.

La Policía encontró su cuerpo al aire libre en el barrio de Belle View, en Virginia, durante la madrugada del sábado, según informó CNN, la cadena donde Stewart trabajó desde 2016. Según la misma, los agentes creen que la causa de muerte fue una emergencia médica.

Stewart tenía una extensa experiencia como periodista y asesora de políticos del GOP. Trabajó como directora de comunicación del entonces gobernador de Arkansas Mike Huckabee, y luego lo acompañó en su campaña presidencial en 2018. También colaboró con las campañas de Michele Bachmann, Rick Santorum y Ted Cruz.

"Desgarrador. Alice era maravillosa y talentosa y una amiga muy querida. Y amaba ferozmente a Estados Unidos ", escribió el senador Cruz en redes sociales.

Los presentadores de CNN Jim Acosta y Jessica Dean también acudieron a las redes sociales para despedir a Stewart:

Tengo el corazón roto por el fallecimiento de nuestra querida colega Alice Stewart. Hemos sido amigas desde la campaña de 2012. Pasamos tantos fines de semana hablando de política con la maravillosa @MariaTCardona - siempre hablaban con tanta pasión pero con amabilidad y civismo. Alice era mi amiga y la quería. RIP.

My heart is broken over the passing of our dear colleague Alice Stewart. We’ve been friends going back to the 2012 campaign. We spent so many weekends talking politics with the wonderful @MariaTCardona - they always spoke so passionately but with kindness and civility. Alice was… pic.twitter.com/fv97A2LP7w

Estamos devastados. Alice era un alma especial. Muchas personas han venido esta noche diciendo que les había ayudado en algo o que les había enviado mensajes de ánimo. Siempre liderando con su humanidad. Estoy muy agradecido por su aliento y apoyo a lo largo de los años. La echaremos muchísimo de menos.

We are devastated by this. Alice was a special soul—so many people came out tonight saying she’d helped them with something or sent encouraging texts. Always leading with her humanity. I’m so thankful for her encouragement and support over the years. We’ll miss her terribly. https://t.co/02z1DZXEO7

— Jessica Dean (@jessicadean) May 19, 2024