¿Fake Real? Las agencias de noticias retiran la foto de Kate Middleton celebrando el Día de la Madre

(AFP / VOZ NEWS) El Palacio de Kensington publicó el domingo una foto manipulada de la princesa Catalina, una anomalía que llevó a la AFP y otros servicios noticiosos a anular la foto, primera imagen oficial divulgada desde su operación quirúrgica en enero.

En la foto, Catalina aparece sonriendo y rodeada de sus tres hijos con motivo del Día de la Madre en Reino Unido.

Pero un examen detallado muestra que la mano izquierda de la princesa de 42 años está desalineada con la manga de su chaleco, lo cual pone en duda la autenticidad de la foto en su conjunto.

Tras inicialmente difundir la foto facilitada por el palacio, las agencias Associated Press (AP), Reuters y AFP decidieron anularla.

"Se ha sabido que la imagen facilitada hoy (domingo) por el Palacio de Kensington de Catalina y sus hijos ha sido alterada. Por lo tanto, ha sido retirada del servicio de AFP y no debe ser utilizada de nuevo de ninguna manera", indicó la AFP en una nota a sus clientes. Evidentemente, antes de esta aclaración, los principales medios de comunicación, incluido Voz Media, ya se habían hecho eco de la imagen difundida por la Casa Real Británica.

"Una investigación posterior reveló que la fuente manipuló la imagen de una manera que no cumple con los estándares fotográficos de AP", señaló esa agencia estadounidense.

El palacio inicialmente no respondió las consultas de AFP sobre la foto. Posteriormente, Voz Media comprobó que Kensington mantiene la fotografía en sus redes sociales. Eso sí, en plataformas como X, los lectores añadieron las populares notas de contexto que recordaban estas presuntas alteraciones de la imagen.

Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months.

Wishing everyone a Happy Mother's Day. C

📸 The Prince of Wales, 2024 pic.twitter.com/6DywGBpLLQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 10, 2024