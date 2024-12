China critica a Biden por "atentar gravemente" contra su soberanía

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 22 de diciembre, 2024

El régimen comunista chino criticó con dureza el nuevo paquete de ayudar militar valorado en 571 millones de dólares a Taiwán, cuyo envío autorizó Joe Biden este sábado, ya que se trata de una decisión que estimula las tensiones ya vigentes entre Pekín y Washington, D.C.

Xi Jinping, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado recogido por AFP en el que informó de que esta decisión tomada por la Administración Biden -a la que se opone "firmemente"- "atenta gravemente contra la soberanía de China y sus intereses de seguridad".

Concretamente, esta última ayuda corresponde a "artículos y servicios de defensa del Departamento de Defensa y educación y entrenamiento militar para brindar asistencia a Taiwán".

No es ninguna novedad que el presidente decidiese enviar un nuevo paquete de ayuda militar a Taiwán. Pese a que Estados Unidos no cuenta con un cuerpo diplomático oficial en la isla, en los últimos años el Gobierno ha ayudado militarmente a Taipéi a sabiendas de que China no cesa en reclamar que Taiwán es parte de su territorio.

Por su parte, China, que ha aumentado la presión política y militar sobre Taiwán en años recientes, ha pedido repetidamente a Washington, D.C., que deje de enviar armas y asistencia a la isla.