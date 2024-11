Rusia amenaza a Estados Unidos con un "conflicto militar directo"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 1 de noviembre, 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió este viernes a Washington con un "conflicto militar directo" debido al impulso del odio a los rusos que ha llevado a cabo la Administración Biden-Harris.

"Bajo el actual presidente, que llevó al límite la espiral de rusofobia en Estados Unidos, nuestros países están al borde de un conflicto militar directo", señaló Lavrov en una entrevista al periódico ruso Hurriyet. Unas declaraciones recogidas por AFP.

Respecto a las elecciones del próximo martes, el titular de Exteriores ruso afirmó que, gane quien gane, no influirá en las relaciones bilaterales entre ambos países.

"No tenemos ninguna preferencia. Cuando la Administración Trump estaba en el poder, adoptó el mayor número de sanciones antirrusas en comparación con sus predecesores. No importa quién gane las elecciones, no creemos que la inclinación antirrusa de Estados Unidos pueda cambiar", dijo.

Corea del Norte, del lado de Rusia

Mientras se producían estas declaraciones, el régimen de Kim Jong Un reiteró su respaldo a Rusia en el conflicto contra Ucrania, después de que se hiciese público que Corea del Norte envió tropas a Moscú para servir de apoyo militar.

"Repetimos que siempre estaremos al lado de nuestros camaradas rusos hasta el día de la victoria. No cabe duda de que bajo la sabia dirección del eminente presidente ruso, Vladímir Putin, el Ejército y el pueblo ruso lograrán una gran victoria", declaró la ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son Hui.