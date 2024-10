Putin enfatiza su alianza con Xi Jinping durante la cumbre de los BRICS

Publicado por Virginia Martínez Verificado por 23 de octubre, 2024

Vladimir Putin le dio prioridad a Xi Jinping durante la cumbre de los BRICS. Tras una reunión con su par chino, Putin destacó que quiere fortalecer las relaciones con China en un intento de hacer frente a Estados Unidos.

"La cooperación ruso-china en los asuntos mundiales actúa como uno de los factores de estabilización en la arena global (...) Tenemos la intención de incrementar aún más la coordinación en todas las plataformas multilaterales, para garantizar la seguridad global y un orden mundial justo", dijo.

La posición de Putin fue ratificada por Xi:

"El mundo está atravesando cambios profundos, sin precedentes en un siglo. La situación internacional es caótica (...), pero estoy firmemente convencido de que la profunda amistad que une a China y Rusia de generación en generación no cambiará", afirmó Xi tras reunirse con Putin al margen de una cumbre de los Brics en la ciudad rusa de Kazán.

Ninguna de las partes habló públicamente sobre sus posibles puntos de discordia. Entre tanto, el presidente de China, Xi Jinping, pidió que no haya una escalada de los combates en Ucrania.

"La crisis de Ucrania se prolonga (...) Debemos adherirnos a los tres principios de que no haya desbordamiento del campo de batalla, no haya escalada de los combates y de no añadir leña al fuego", dijo Xi ante el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes.

Uno de los objetivos perseguidos por los organizadores de la cumbre es demostrar que Rusia no se encuentra aislada de la economía mundial. De hecho, Putin aseguró que se está formando un "orden mundial multipolar". Sostuvo que es algo irreversible.

"El proceso de formación de un orden mundial multipolar está en marcha, es un proceso dinámico e irreversible", dijo Putin a los líderes reunidos en la ciudad de Kazán, entre ellos el primer ministro indio y el presidente de China.