Arrancan las conversaciones "indirectas" entre EEUU e Irán en Omán sobre el programa nuclear

Publicado por Israel Duro 12 de abril, 2025

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, anunció que las "conversaciones indirectas" entre el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi en Omán habían comenzado. El mensaje del representante del Régimen de los Ayatolás eleva las dudas sobre la eficacia de la reunión, ya que el propio Trump señaló que habría conversaciones "directas" entre ambas delegaciones

Es la primera vez que ambas partes abordan esta cuestión desde 2018, cuando Trump sacó a EEUU de los acuerdos para limitar los avances nucleares del Régimen de los Ayatolás a cambio de relajar las sanciones económicas.

"Nuestra intención es llegar a un acuerdo justo y honorable desde una posición de igualdad", declaró Araqchi en un video difundido por la televisión estatal iraní. El objetivo de estas reuniones, anunciadas por sorpresa la pasada semana por Trump, es concluir un nuevo pacto con Irán, que se ha desentendido de sus compromisos y se acerca a los niveles de enriquecimiento de uranio necesarios para fabricar una bomba atómica.

La "militarización de la capacidad nuclear" de Irán, línea roja para Washington

Tras llegar a Mascate, Araqchi planteó al ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, "las bases y posiciones de Irán sobre las conversaciones para que las transmitiera a la otra parte", según la cancillería iraní.

Por su parte, Witkoff llega al encuentro para presionar a Irán para que frene los avances en el programa, teniendo como línea roja la "militarización de la capacidad nuclear" de Irán, según apuntó desde Rusia el propio enviado especial estadounidense. Trump avisó tras el anuncio de las reuniones de que una acción militar contra Irán es "absolutamente" posible si no alcanzan un acuerdo.

"Nuestra posición empieza por desmantelar su programa. Esa es nuestra posición hoy. Eso no significa que, al margen, no vayamos a encontrar otras formas de intentar llegar a un compromiso", afirmó Witkoff en declariones a The Wall Street Journal.

Irán respondió con la amenaza de expulsar de su territorio a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que supervisan la evolución de sus actividades nucleares. Washington dijo que tal medida constituiría una "escalada".

Los expertos apuntan que Irán necesita negociar, pese a sus bravatas

Sin embargo, expertos consultados por AFP consideran que a Irán le interesa negociar. El país está debilitado por las sanciones que estrangulan su economía y está en juego su fuerza regional, tras los golpes infligidos por Israel a sus aliados palestino y libanés, Hamás y Hezbolá.

Ali Vaez, experto del centro de reflexión International Crisis Group, cree que Irán "puede comprometerse a tomar medidas para limitar su programa nuclear" a cambio de una reducción de sanciones, "pero no a desmantelarlo por completo".

¿El fin de la ayuda de Irán a sus proxies terroristas?

El profesor de la universidad Sciences Po de París, Karim Bitar, prevé que el acuerdo "deberá incluir el fin del respaldo de Irán a sus aliados regionales" como Hezbolá o Hamás.

Según él, "la única prioridad (de Irán) es la supervivencia del régimen e, idealmente, obtener un poco de oxígeno, un alivio de las sanciones, para relanzar la economía porque el régimen se ha vuelto bastante impopular".