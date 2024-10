Atacan con drones una vivienda privada de Benjamin Netanyahu

Publicado por Alejandro BañosSantiago Ospital Verificado por 19 de octubre, 2024

Una vivienda privada del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, situada en Cesarea fue objetivo de un ataque con drones enviado desde Líbano. Por ahora, nadie reivindicó la autoría.

Según informó el Gobierno israelí en declaraciones recogidas por The Times of Israel, ni Netanyahu ni su esposa se encontraban en la vivienda. Además, no se informó de víctimas mortales ni heridos.

En un breve comunicado, el mandatario aseguró que el ataque había sido un intento del grupo terrorista Hezbolá de asesinarlo a él y su familia. "Ha sido un grave error", señaló antes de afirmar del fallido intento de magnicidio: "No me disuadirá a mí ni al Estado de Israel de continuar nuestra guerra justa contra nuestros enemigos para asegurar nuestro futuro".

Este ataque a la residencia de un primer ministro israelí se produce dos días después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaran al líder del grupo terrorista Hamás y cerebro de la masacre del 7 de Octubre, Yahya Sinwar, en una operación antiterrorista.

Todo apunta a que le sucederá al frente de Hamás su hermano Mohammed Sinwar.